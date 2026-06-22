Поне четирима новаци ще карат в първата тренировка в Австрия в петък

Поне четирима новобранци ще вземат участие в първата свободна тренировка преди Гран При на Австрия в петък. В първите 60 минути за подготовка на „Ред Бул Ринг“ на пистата ще бъдат Паул Арон, Джак Крауфорд, Люк Браунинг и Рио Хиракава, които ще заменят съответно Габриел Бортолето, Ланс Строл, Карлос Сайнц и Естебан Окон в отборите на Ауди, Астън Мартин, Уилямс и Хаас.

За Крауфорд и Арон това ще бъде втора поредна петъчна тренировка, след като те се включиха и в откриващите сесии съответно в Япония и Барселона. Участие в нея трябваше да вземе и Браунинг, но неговият болид се повреди и не му позволи изобщо да се появи на пистата, така че британецът официално не записа участие на „Каталуния“.

Очакват се сериозни жеги на "Ред Бул Ринг" този уикенд

За Хиракава предстоящата тренировка в петък ще е първата, в която той ще участва през сезона. Както е известно според правилника всеки отбор трябва да използва новобранец (пилот с по-малко от три старта във Формула 1) в поне четири тренировки в хода на годината.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages