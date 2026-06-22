Кевин Пишколти пред Sportal.bg: Нивото на българските дрифтъри ме изненада

Кевин Пишколти беше голямата звезда на изминалия през уикенда BMW Събор, който се проведе на „A1 Motor Park“ край Самоков. Унгарецът присъства на събитието благодарение на Monster Energy, който беше един от партньорите на BMW Събор 2026.

Хиляди се събраха на "A1 Motor Park" за тазгодишния BMW Събор

Екипът на Sportal.bg също посети събитието и имаше възможността да разговаря с Пишколти. Пред нашата камера унгарският дрифтър разкри, че е останал изненадан от качеството на българските дрифт пилоти и сподели своето изумление от това колко много хора са посетили тазгодишния BMW Събор.

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„Не очаквах толкова много хора и такава атмосфера. Като цяло е лудост колко много хора има тук и колко много БМВ-та има. Пистата е добра, както и останалите пилоти, те също карат добре.



„Ние дрифтим. Не очаквах нищо от самото събитието. Но пилотите във всички европейски серии са добри, така че очаквах подобен стил и такова ниво на пилотиране тук“, заяви Пишколти пред Sportal.bg.

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Снимки: Борислав Цветанов