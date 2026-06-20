Хиляди се събраха на "A1 Motor Park" за тазгодишния BMW Събор

Новоконструираната писта „A1 Motor Park“ в Самоков е домакинът на тазгодишното, 26-то издание на събора на BMW Club България, което беше открито по-рано днес.

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Събитието събра хиляди почитатели на баварската марка, които имат възможност да се насладят на най-различни атракции. Сред тях е така нареченото Drift Taxi, което позволява на всеки фен да се качи като пасажер в дрифт автомобил с едни от водещите български пилоти в дисциплината.

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Сред партньорите на BMW Събор 2026 е и Monster Energy, чийто пилот Кевин Пишколти е един от гвоздеите в програмата. Унгарецът беше с водеща роля в откриването на събитието, като той направи дрифт демонстрация със своя автомобил, след което също повози избрани гости в него.

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Успоредно с това на състезателната писта се провеждат и състезания от BMW Cup, като днешният ден включва тренировки и квалификации. Самите състезания ще се проведат утре, когато ще продължи BMW Събор 2026.

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Снимки: Борислав Цветанов