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  3. Хиляди се събраха на "A1 Motor Park" за тазгодишния BMW Събор

Хиляди се събраха на "A1 Motor Park" за тазгодишния BMW Събор

  • 20 юни 2026 | 16:42
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Новоконструираната писта „A1 Motor Park“ в Самоков е домакинът на тазгодишното, 26-то издание на събора на BMW Club България, което беше открито по-рано днес.

47 Кевин Пишколти на BMW събор 2026

Събитието събра хиляди почитатели на баварската марка, които имат възможност да се насладят на най-различни атракции. Сред тях е така нареченото Drift Taxi, което позволява на всеки фен да се качи като пасажер в дрифт автомобил с едни от водещите български пилоти в дисциплината.

47 Кевин Пишколти на BMW събор 2026

Сред партньорите на BMW Събор 2026 е и Monster Energy, чийто пилот Кевин Пишколти е един от гвоздеите в програмата. Унгарецът беше с водеща роля в откриването на събитието, като той направи дрифт демонстрация със своя автомобил, след което също повози избрани гости в него.

47 Кевин Пишколти на BMW събор 2026

Успоредно с това на състезателната писта се провеждат и състезания от BMW Cup, като днешният ден включва тренировки и квалификации. Самите състезания ще се проведат утре, когато ще продължи BMW Събор 2026.

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Снимки: Борислав Цветанов

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