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Топката от победния кош на ОуДжи Ануноби отива на търг, може да достигне цена от 3 милиона долара

  • 22 юни 2026 | 12:58
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Топката, донесла един от най-значимите моменти в съвременната история на баскетбола в Ню Йорк Никс, ще бъде предложена на търг.

Става въпрос за топката от победния кош на ОуДжи Ануноби в Мач 4 от финалите на НБА през 2026 г., която ще бъде продадена от аукционна къща Sotheby’s, като наддаването започва на 30 юни.

Въпреки че от Sotheby’s не са обявили публично очаквана цена, дългогодишният анализатор на спортния бизнес Дарън Ровел прогнозира, че топката може да достигне цена до 3 милиона долара.

Очаква се баскетболната топка да предизвика огромен интерес заради връзката си с отиграването, което помогна на Никс да спечелят първата си титла от 53 години насам.

Това може да се окаже най-важното единично отиграване в историята на нюйоркския баскетбол.

В Мач 4 в "Медисън Скуеър Гардън" Никс изоставаха срещу Сан Антонио Спърс със 105:106 и бяха изправени пред възможността резултатът всерията да бъде изравнен за 2-2. В последните секунди Джейлън Брънсън стреля за три точки под натиска на Виктор Уембаняма. Изстрелът му не намери целта, но Ануноби се втурна необезпокояван в подкошието и с невероятна добавка вкара топката в коша 1,2 секунди преди края.

Това се случи малко след като Ануноби блокира опит за пробив на Ди'Аарън Фокс в другата част на игрището, който можеше да даде на "Шпорите" преднина от три точки.

Героичната проява на британското крило в крайна сметка донесе на Ню Йорк драматична победа със 107:106 по пътя към крайния успех с 4-1.

С това отиграване беше завършен и най-големият обрат в историята на финалите в НБА. По-рано през третата четвърт Никс изоставаха с 29 точки, преди да осъществят своя щурм.

Вместо серията да се премести в Сан Антонио при равен резултат, Никс поведоха с 3-1, а няколко дни по-късно тимът довърши Спърс, за да спечели първата си титла в НБА от 1973 г. насам.

Търгът е част от по-голяма колекция с предмети от финалите, която включва носени по време на мачовете екипи, мрежички от кошовете и други артикули от шампионския поход на отбора от Голямата ябълка.

Предвид цената е възможно топката от добавката на Ануноби да се превърне в централен експонат на търга, който се очаква да бъде изключително доходоносен.

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Снимки: Gettyimages

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