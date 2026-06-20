Йордания се готви за победа над Алжир

Йордания проведе тренировка в петък преди втория си мач от група J на Световното първенство по футбол срещу Алжир. Мачът ще се играе в понеделник в Лос Анджелис.

Йорданците започнаха участието си на Мондиала с поражение - 1:3 от Австрия и в момента заемат последното място в групата без спечелена точка след първия кръг от срещи.

След като Аржентина и Австрия спечелиха първите си двубои, за Йордания само победа над Алжир може да даде шансове за достигне до елиминационната фаза преди последния мач от групата срещу Аржентина.

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