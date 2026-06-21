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Готвачът на Норвегия зарадва журналистите

  • 21 юни 2026 | 11:44
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Готвачът на Норвегия нагости на журналисти на специално събитие, където им приготви традиционни ястия. Както бе съобщено по-рано скандинавците са довели със себе си известен готвач и 1 000 килограма храна от Норвегия в своята база в Грийнсбъро, Северна Каролина.

Това е честа практика на големи първенства и е решение за стриктен хранителен режим, създаден да поддържа оптималното представяне на играчите и тяхното възстановяване по време на седмиците на турнира. Сред доставените продукти са стотици килограми атлантическа сьомга и бяла риба, големи количества бруност – традиционното норвежко кафяво сирене, както и около 6 000 портокала.

Главният готвач Арон Еспеланд подчерта, че решението не се дължи на недоверие към местната храна, а е част от специално разработена диета, чиято цел е да поддържа обичайния режим на играчите и да ги кара да се чувстват като у дома си.

Норвегия ще се изправи срещу Сенегал в мач от Група I на стадион „Ню Йорк – Ню Джърси“ в понеделник, 22 юни.

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