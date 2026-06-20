Пълен организационен хаос в отбора на Сенегал

Сенегал се подготвя за втория си двубой от Мондиала, но в тима продължава да е пълен хаос. Една от най-сериозните теми е свързана със селекционера Пап Тиау, който все още няма официално подписан договор с федерацията и от месеци не е получавал възнаграждение, разкрива Sport News Africa.

Недоволство има и сред футболистите. Част от играчите са разочаровани от условията за настаняване по време на турнира, а неизплатените бонуси за триумфа в Купата на африканските нации през зимата (после титлата им беше отнета по служебен път - бел.ред.) и за класирането на Световното първенство допълнително изострят обстановката.

Проблемите не спират дотук. Главният готвач на националния тим не е бил включен в делегацията за САЩ, което е довело до сериозно недоволство от качеството на храната. Според информацията някои от играчите са започнали да си поръчват храна извън хотела, тъй като не са останали доволни от менюто, осигурено от организаторите.

Всичко това се случва в ключов момент за Сенегал, който се стреми към силно представяне на Мондиала. Отборът вече загуби с 1:3 от Франция в откриващата си среща, а му остава да се изправи срещу Норвегия и Ирак.

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