Любо Минчев разкри за голям проблем пред националния ни отбор за решаващия мач с Норвегия

Селекционерът на националния ни отбор Любомир Минчев разкри пред Sportal.bg след убедителната победа над Северна Македония тази вечер за сериозен проблем с картотекирането на новия натурализиран американски гард на тима Умоджа Гибсън в състава за решаващата среща с Норвегия на 5 юли в Ботевград от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029. Наставникът сподели също, че Александър Гавалюгов е с травма, която го оставя под въпрос както за втората контрола със Северна Македония, така и за двубоя с "викингите". Той все пак изрази надежда, че младият ни талант ще може да се включи в подготовката на отбора следващата седмица.

"Ако говорим за самата победа и разликата, това не ме интересува и не се заблуждаваме. Да, отборът на Македония не беше в целия си състав, имат някои опитни играчи, които не са дошли. За самата ни игра, винаги победата е по-добре от загубата, но имаше доста грешки от това как играехме в защита. Но пък не мога да не кажа, че се вижда, че в отбора има добра атмосфера и желание. А че се допускат някои грешки - някои играчи са с навиците си от клубовете, където играят друг вид защита, това е разбираемо за мен.

Първо, той (Умоджа Гибсън) е изключително добро момче, на всички това прави впечатление. Културно, възпитано момче, поведението му е отлично. Като старание на тренировъчния процес, всичко е на топ ниво. Има едно-единствено нещо, което е абсолютно разбираемо и ние го знаехме, той ме беше предупредил, че когато е завършил сезона, мисля, че на 2 юни, е имал 10-12 дена пълна почивка. Аз му казах да не се притеснява. Не е в най-доброто си кондиционно състояние, отделно имаше и аклиматизация, но смятам, че в началото на мача, когато беше по-свеж, просто класата му се вижда.

Дали ще му оправят навреме документите, това не зависи от нас. До утре трябва да бъде картотекиран отборът. Така че ако до утре не се получи, явно няма да стане. Голяма е вероятността той да не играе на 5 юли. Каквото е трябвало, сме го направили, но има неща, които не зависят от нас. Има си институции, където си има определени срокове, за съжаление утре е последният срок.

Може ли да се появи нов играч в националния отбор? Не, само Везенков. Това са момчетата. Имаме (Александър) Гавалюгов, имаме Косьо (Тошков). За съжаление Гавалюгов се контузи, имаше проблеми с кръста. Надявам се да няма после проблеми, ще видим как ще бъде.

Мачът в Македония ще бъде много по-труден, отколкото тук", сподели Минчев.

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Снимки: Sportal.bg