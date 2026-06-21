Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Мондиал 2026, Белгия - Иран
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Константин Тошков пред Sportal.bg: Тази победа ни дава настроение и самочувствие

Константин Тошков пред Sportal.bg: Тази победа ни дава настроение и самочувствие

  • 21 юни 2026 | 21:57
  • 531
  • 0

Гардът на шампиона Балкан и националния ни отбор Константин Тошков коментира убедителната победа на представителния ни тим над Северна Македония с 97:68 в Самоков днес.

"Тази победа ни дава едно настроение, едно самочувствие. Със сигурност не е реална контролата като резултат, ние знаехме, че те са с по-млад състав. Там ще са по-опитните им играчи, но със сигурност ни дава настроение и наслада, когато биеш с националния отбор, винаги се чувстваш щастлив.

Той (Умоджа Гибсън) се включи много добре, не мисля, че някой има друго мнение по въпроса. Със сигурност неговото присъствие е в полза на всички ни, защото неговата игра в нападение е изключително бърза, динамична. Той е и добър защитник и смятам, че е играч, от когото ние, младите, можем да черпим опит", сподели пред Sportal.bg Тошков.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Разкриха заплатата на Желко Обрадович в Панатинайкос, сумата е рекордна

Разкриха заплатата на Желко Обрадович в Панатинайкос, сумата е рекордна

  • 21 юни 2026 | 16:57
  • 6724
  • 0
Президентът на Цървена звезда обясни ситуацията с един от най-важните играчи на отбора

Президентът на Цървена звезда обясни ситуацията с един от най-важните играчи на отбора

  • 21 юни 2026 | 16:40
  • 839
  • 0
Голямата новина е факт! Желко Обрадович се завърна в Панатинайкос

Голямата новина е факт! Желко Обрадович се завърна в Панатинайкос

  • 21 юни 2026 | 15:14
  • 3215
  • 0
Олимпиакос се раздели с още един от стълбовете в състава си през последните години

Олимпиакос се раздели с още един от стълбовете в състава си през последните години

  • 21 юни 2026 | 14:53
  • 2318
  • 0
Валенсия унищожи Барса в мач №2 и се върна във финалната серия в Лига Ендеса

Валенсия унищожи Барса в мач №2 и се върна във финалната серия в Лига Ендеса

  • 21 юни 2026 | 14:33
  • 2615
  • 0
България U20 записа победа в първата си контрола от лятната подготовка

България U20 записа победа в първата си контрола от лятната подготовка

  • 21 юни 2026 | 12:43
  • 547
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

На почивката: Белгия 0:0 Иран

На почивката: Белгия 0:0 Иран

  • 21 юни 2026 | 22:00
  • 5107
  • 31
Испания се реваншира за лошото начало и разби Саудитска Арабия за едно полувреме

Испания се реваншира за лошото начало и разби Саудитска Арабия за едно полувреме

  • 21 юни 2026 | 20:59
  • 27233
  • 166
България разби Северна Македония в Самоков

България разби Северна Македония в Самоков

  • 21 юни 2026 | 20:42
  • 8462
  • 4
ЦСКА 1948 вез скалпа на още един шампион, "черевните" бележат от 40 метра и с петички

ЦСКА 1948 вез скалпа на още един шампион, "черевните" бележат от 40 метра и с петички

  • 21 юни 2026 | 20:47
  • 13116
  • 21
Драма, обрати и луда победа на България над Украйна в Лигата на нациите

Драма, обрати и луда победа на България над Украйна в Лигата на нациите

  • 21 юни 2026 | 11:56
  • 36966
  • 68
България тръгва с една промяна в групата за турнира от VNL в Любляна

България тръгва с една промяна в групата за турнира от VNL в Любляна

  • 21 юни 2026 | 19:10
  • 9067
  • 11