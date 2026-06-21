Константин Тошков пред Sportal.bg: Тази победа ни дава настроение и самочувствие

Гардът на шампиона Балкан и националния ни отбор Константин Тошков коментира убедителната победа на представителния ни тим над Северна Македония с 97:68 в Самоков днес.

"Тази победа ни дава едно настроение, едно самочувствие. Със сигурност не е реална контролата като резултат, ние знаехме, че те са с по-млад състав. Там ще са по-опитните им играчи, но със сигурност ни дава настроение и наслада, когато биеш с националния отбор, винаги се чувстваш щастлив.

Той (Умоджа Гибсън) се включи много добре, не мисля, че някой има друго мнение по въпроса. Със сигурност неговото присъствие е в полза на всички ни, защото неговата игра в нападение е изключително бърза, динамична. Той е и добър защитник и смятам, че е играч, от когото ние, младите, можем да черпим опит", сподели пред Sportal.bg Тошков.

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