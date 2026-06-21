Кръстомир Михов пред Sportal.bg: Имаме сили за убедителна победа срещу Норвегия

Кръстомир Михов вярва, че силният и енергичен старт на българския национален тим в контролата със Северна Македония днес е бил ключът към убедителната победа с 97:68 на момчетата на Любомир Минчев. Той коментира и ролята в отбора на новия гард Умоджа Гибсън и изрази увереност, че ще победим убедително Норвегия на 5 юли в Ботевград в решаващата предквалификационна среща за ЕвроБаскет 2029 между двата тима.

"Започнахме мача с изключителна енергия и много бързо. Въпреки грешките, които допуснахме през второто полувреме, съумяхме малко да ги пооправим и оттам дойде голямата разлика.

Умоджа (Гибсън) е изключително добър играч, както виждате, създава ситуации не само за себе си, но и за другите, това го прави много специален.

Няма да ги подценим във втората контрола, знаем, че най-вероятно ще имат други играчи, затова ще подходим сериозно.

Всички знаем кой е Сашо Везенков и какво значи той за България и националния отбор. Разбира се, че имаме сили да победим Норвегия с 10 или повече точки разлика. Мисля, че ще победим убедително", сподели пред Sportal.bg младата звезда на Локомотив Пловдив.

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Снимки: Sportal.bg