Италия спечели петгеймов трилър със САЩ

Световният шампион Италия приключи с много драматична победа първата седмица от тазгодишната Волейболна Лига на нациите. "Скуадра адзура" надделя над САЩ след петгеймов трилър с 3:2 (25:18, 15:25, 25:19, 18:25, 15:10) в последния мач от турнира в Група 1 от Лигата, игран през изминалата нощ пред около 3300 зрители в залата в Отава (Канада).

Така двата тима са с по 3 победи, 1 загуба и 9 точки и геймово съотношение 11:6 за общото временно класиране в основната фаза на световната надпревара. Все пак, САЩ е на 3-о място с по-добро точково съотношение, а Италия е на 4-а позиция.

Най-полезен за Италия стана Лука Поро с 23 точки (2 блока и 3 аса), а Матиа Ботоло завърши с 14 точки (1 блок) за победата.

От друга страна Джейк Хейнс заби 25 точки (5 аса! и 2 блока) за тима на САЩ. Капитанът и опитен ветеран Матю Андерсън се отчете със 17 точки (1 блок), но и неговите усилия не бяха достатъчни за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

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