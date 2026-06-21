Ай Огура: В края темпото ми беше добро, но Марк имаше нещо повече

Ай Огура записа най-добрия резултат в своята кариера в MotoGP, след като завърши на втората позиция в надпреварата за Гран При на Чехия в Бърно.

Японският пилот на Тракхаус Априлия стартира от полпозишъна, но се оказа безсилен срещу Марк Маркес, въпреки че отново беше много бърз в заключителните обиколки. По думите на самия Огура, обаче, в тях Маркес е разполагал с нещо повече, което му е позволило да спечели втората си поредна победа.

Втора поредна победа върна Марк Маркес в битката за титлата в MotoGP

„Първо на първо аз се радвам за моите момчета. Беше доста трудно. Мисля, че в края темпото ми беше добро, но той имаше нещо повече. Ще продължим да се опитваме.



„Като цяло качеството на уикенда беше много по-добро спрямо другите състезания, така че можем да се доволни. Време е да празнуваме“, заяви японският пилот на Тракхаус Априлия.

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Снимки: Gettyimages