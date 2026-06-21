Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ай Огура: В края темпото ми беше добро, но Марк имаше нещо повече

Ай Огура: В края темпото ми беше добро, но Марк имаше нещо повече

  • 21 юни 2026 | 16:38
  • 319
  • 0

Ай Огура записа най-добрия резултат в своята кариера в MotoGP, след като завърши на втората позиция в надпреварата за Гран При на Чехия в Бърно.

Японският пилот на Тракхаус Априлия стартира от полпозишъна, но се оказа безсилен срещу Марк Маркес, въпреки че отново беше много бърз в заключителните обиколки. По думите на самия Огура, обаче, в тях Маркес е разполагал с нещо повече, което му е позволило да спечели втората си поредна победа.

Втора поредна победа върна Марк Маркес в битката за титлата в MotoGP
Втора поредна победа върна Марк Маркес в битката за титлата в MotoGP

„Първо на първо аз се радвам за моите момчета. Беше доста трудно. Мисля, че в края темпото ми беше добро, но той имаше нещо повече. Ще продължим да се опитваме.

„Като цяло качеството на уикенда беше много по-добро спрямо другите състезания, така че можем да се доволни. Време е да празнуваме“, заяви японският пилот на Тракхаус Априлия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Маркес след победата в Бърно: Знаете, че аз никога не се предавам

Маркес след победата в Бърно: Знаете, че аз никога не се предавам

  • 21 юни 2026 | 16:45
  • 909
  • 0
Пеко Баная: Доволен съм, направихме още една стъпка напред

Пеко Баная: Доволен съм, направихме още една стъпка напред

  • 21 юни 2026 | 16:33
  • 801
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Чехия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Чехия

  • 21 юни 2026 | 15:59
  • 734
  • 0
Втора поредна победа върна Марк Маркес в битката за титлата в MotoGP

Втора поредна победа върна Марк Маркес в битката за титлата в MotoGP

  • 21 юни 2026 | 15:47
  • 4191
  • 2
Иван Ортола с първа победа в Moto2 след изпреварване в последния завой

Иван Ортола с първа победа в Moto2 след изпреварване в последния завой

  • 21 юни 2026 | 14:05
  • 1478
  • 0
Драматичен финал в Бърно и дебютен успех за малайзиец в Moto3

Драматичен финал в Бърно и дебютен успех за малайзиец в Moto3

  • 21 юни 2026 | 12:47
  • 395
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Испания - Саудитска Арабия, Ямал стартира

Испания - Саудитска Арабия, Ямал стартира

  • 21 юни 2026 | 17:49
  • 934
  • 2
Драма, обрати и луда победа на България над Украйна в Лигата на нациите

Драма, обрати и луда победа на България над Украйна в Лигата на нациите

  • 21 юни 2026 | 09:56
  • 29386
  • 52
От Левски: Пътят към 10 000 абонаментни карти е съвсем близо!

От Левски: Пътят към 10 000 абонаментни карти е съвсем близо!

  • 21 юни 2026 | 10:09
  • 16320
  • 143
Тунис постави уникален антирекорд на световните първенства

Тунис постави уникален антирекорд на световните първенства

  • 21 юни 2026 | 10:32
  • 12358
  • 11
Велико опълчение на Кюрасао удържа 15 точни удара на Еквадор за историческа първа точка

Велико опълчение на Кюрасао удържа 15 точни удара на Еквадор за историческа първа точка

  • 21 юни 2026 | 04:54
  • 30884
  • 21
Нюкасъл отхвърли голяма оферта за Тонали

Нюкасъл отхвърли голяма оферта за Тонали

  • 21 юни 2026 | 09:44
  • 15209
  • 11