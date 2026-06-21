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Пеко Баная: Доволен съм, направихме още една стъпка напред

  • 21 юни 2026 | 16:33
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Пеко Баная: Доволен съм, направихме още една стъпка напред

Франческо Баная не успя да гарнира победата си от спринта в Бърно и с успех в днешната Гран При на Чехия, в която двукратният шампион в MotoGP завърши трети зад съотборника си Марк Маркес и Ай Огура.

След финала италианецът призна, че не е имал темпото да се бори с двамата, но също така заяви, че е доволен от представянето си през уикенда, в който той и екипът му са направили още една стъпка напред в своето представяне. Баная не пропусна да отбележи, че е бил безсилен срещу Маркес и Огура и заради налягането на неговата предна гума, която той е трябвало да охлади, след като беше изпреварен от съперниците си.

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„Чувствах се комфортно, когато водех, но мислех, че темпото не е достатъчно, защото ми липсваха 2-3 десети в сравнение с тях двамата. Опитах всичко, подобрихме вибрациите от вчера, но имах повече движение в спиранията, така че, може би, предпочитам вибрациите.

„Щом Марк и Ай ме изпревариха, аз имах трудности да ги следвам, заради налягането на предната гума. Трябваше да намаля малко. В последните обиколки опитах да си върна темпото, за да контролирам Ди Джанантонио, който ме настигаше бързо. Във всеки случай аз съм доволен, направихме още една стъпка напред, трябва да продължим така“, каза Баная.

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Снимки: Gettyimages

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