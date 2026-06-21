Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Чехия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Чехия, която беше спечелена от световния шампион Марк Маркес, който триумфира пред Ай Огура и Франческо Баная:

Марко Бедзеки – 180 точки Хорхе Мартин – 172 Фабио Ди Джанантонио – 157 Марк Маркес – 140 Ай Огура – 134 Педро Акоста – 132 Франческо Баная – 127 Раул Фернандес – 106 Фермин Алдегер – 76 Алекс Маркес – 67 Лука Марини – 65 Енеа Бастианини – 57 Брад Биндър – 53 Франко Морбидели – 43 Диого Морейра – 41 Фабио Куартараро – 37 Йоан Зарко – 34 Жоан Мир – 26 Алекс Ринс – 12 Джак Милър – 11 Топрак Разглатлиоглу – 11 Икер Лекуона – 9 Маверик Винялес – 7 Аугусто Фернандес – 4 Кал Кръчлоу – 0 Йонас Фолгер – 0 Микеле Пиро – 0 Лоренцо Савадори – 0

Втора поредна победа върна Марк Маркес в битката за титлата в MotoGP

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Снимки: Sportal.bg