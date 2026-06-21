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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Чехия

  • 21 юни 2026 | 15:59
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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Чехия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Чехия, която беше спечелена от световния шампион Марк Маркес, който триумфира пред Ай Огура и Франческо Баная:

  1. Марко Бедзеки – 180 точки

  2. Хорхе Мартин – 172

  3. Фабио Ди Джанантонио – 157

  4. Марк Маркес – 140

  5. Ай Огура – 134

  6. Педро Акоста – 132

  7. Франческо Баная – 127

  8. Раул Фернандес – 106

  9. Фермин Алдегер – 76

  10. Алекс Маркес – 67

  11. Лука Марини – 65

  12. Енеа Бастианини – 57

  13. Брад Биндър – 53

  14. Франко Морбидели – 43

  15. Диого Морейра – 41

  16. Фабио Куартараро – 37

  17. Йоан Зарко – 34

  18. Жоан Мир – 26

  19. Алекс Ринс – 12

  20. Джак Милър – 11

  21. Топрак Разглатлиоглу – 11

  22. Икер Лекуона – 9

  23. Маверик Винялес – 7

  24. Аугусто Фернандес – 4

  25. Кал Кръчлоу – 0

  26. Йонас Фолгер – 0

  27. Микеле Пиро – 0

  28. Лоренцо Савадори – 0

Втора поредна победа върна Марк Маркес в битката за титлата в MotoGP
Втора поредна победа върна Марк Маркес в битката за титлата в MotoGP
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Снимки: Sportal.bg

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