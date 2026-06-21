Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Чехия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Чехия, която беше спечелена от световния шампион Марк Маркес, който триумфира пред Ай Огура и Франческо Баная:
Марко Бедзеки – 180 точки
Хорхе Мартин – 172
Фабио Ди Джанантонио – 157
Марк Маркес – 140
Ай Огура – 134
Педро Акоста – 132
Франческо Баная – 127
Раул Фернандес – 106
Фермин Алдегер – 76
Алекс Маркес – 67
Лука Марини – 65
Енеа Бастианини – 57
Брад Биндър – 53
Франко Морбидели – 43
Диого Морейра – 41
Фабио Куартараро – 37
Йоан Зарко – 34
Жоан Мир – 26
Алекс Ринс – 12
Джак Милър – 11
Топрак Разглатлиоглу – 11
Икер Лекуона – 9
Маверик Винялес – 7
Аугусто Фернандес – 4
Кал Кръчлоу – 0
Йонас Фолгер – 0
Микеле Пиро – 0
Лоренцо Савадори – 0
Втора поредна победа върна Марк Маркес в битката за титлата в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg