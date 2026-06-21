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Маратонът на Инфантино: гледал е на живо 15 мача за десет дни досега

  • 21 юни 2026 | 14:52
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Маратонът на Инфантино: гледал е на живо 15 мача за десет дни досега

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е в маратонско пътуване, за да присъства на възможно най-много мачове от Световното първенство, което тази година се провежда в три държави, 16 града и четири различни часови зони.

През първите 10 дни на турнира ръководителят на световната футболна организация присъства на 15 от 36-те изиграни срещи, изминавайки почти 22 хиляди километра между 11 града в Мексико, Канада и САЩ. Този Мондиал, първият с 48 отбора, ще има общо 104 двубоя.

Припомняме, че през 2022 г. Инфантино успя да присъства на всичките 64 мача от Световното първенство в Катар, подпомогнат от кратките разстояния между стадионите. Сегашната логистика, с полети, които могат да надхвърлят пет часа, представлява значително по-голямо предизвикателство.

Първоначалната цел беше да присъства на два двубоя всеки ден, но той успява да присъства на поне един като Аржентина-Алжир или Канада-Катар. В петък, например, той гледа победата на Мароко над Шотландия в Бостън и малко след това пътува около 500 километра, за да види как Бразилия побеждава Хаити с 3:0 във Филаделфия, с полет от около един час. Тази събота той беше на сблъсъка Нидерландия-Швеция в Хюстън и след това отлетя за мач номер 1000 на Световни първенства Тунис-Япония, с 5 часа полет между тях.

Присъствайки на Португалия - ДР Конго, той се срещна с родителите на Диого Жота. След това беше на Узбекистан - Колумбия в Мексико.

За да улесни тези пътувания, които значително увеличават въглеродния му отпечатък, Globoesporte разкрива, че Инфантино разполага с частен самолет, Boeing 777-300ER, предоставен от един от спонсорите на събитието, използван изключително за него и други членове на ФИФА за почти всички пътувания. На място той се ползва от специален ескорт, за да се придвижва между летища, хотели и стадиони, избягвайки трафика.

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