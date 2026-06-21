Гакпо: Ролята ми в националния отбор е малко по-различна

Коди Гакпо вече има пет гола на световни първенства, след като се разписа на два пъти срещу Швеция при успеха на Нидерландия с 5:1. Той имаше разочароващ сезон в Ливърпул и бе попитан каква е разликата, когато играе за мърсисайдци и за националния отбор.

"Малко е различно. Начина, по който играя тук, мястото, на което ме иска треньора, и свободата, която имам в клуба", опита се да обясни той.

Cody Gakpo ALWAYS turns up at big international tournaments! 💪



The 27-year-old has now scored eight goals in 12 appearances at the World Cup and the Euros.



◉ 2022: ⚽⚽⚽

◉ 2024: ⚽⚽⚽

◉ 2026: ⚽⚽



He's just the fourth player to have scored multiple goals at two different… pic.twitter.com/HDzkFuoYJL — Squawka (@Squawka) June 20, 2026

Гакпо коментира представянето на "лалетата" в първите два мача на Мондиал 2026: "Имаме различни качества: скорост, постепенни атаки, добри сме в наказателното поле. Мемфис показа качествата си. Дори на пейката имаме Джъстин Клуйверт и Вегхорт. Хубаво е да имаме разнообразие. Япония беше много дисциплинирана и не позволи големи възможности, каквито имахме срещу Швеция".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google