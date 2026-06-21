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  3. Гакпо: Ролята ми в националния отбор е малко по-различна

Гакпо: Ролята ми в националния отбор е малко по-различна

  • 21 юни 2026 | 11:26
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Коди Гакпо вече има пет гола на световни първенства, след като се разписа на два пъти срещу Швеция при успеха на Нидерландия с 5:1. Той имаше разочароващ сезон в Ливърпул и бе попитан каква е разликата, когато играе за мърсисайдци и за националния отбор.

"Малко е различно. Начина, по който играя тук, мястото, на което ме иска треньора, и свободата, която имам в клуба", опита се да обясни той.

Гакпо коментира представянето на "лалетата" в първите два мача на Мондиал 2026: "Имаме различни качества: скорост, постепенни атаки, добри сме в наказателното поле. Мемфис показа качествата си. Дори на пейката имаме Джъстин Клуйверт и Вегхорт. Хубаво е да имаме разнообразие. Япония беше много дисциплинирана и не позволи големи възможности, каквито имахме срещу Швеция".

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