Защо някои от терените на Мондиал 2026, включително и този за финала, са толкова критикувани от футболисти и треньори?

Състоянието на някои от терените за Световното първенство вече предизвиква сериозни критики от играчи и треньори, пише френският "Екип". Проблемът е със стадионите, които са проектирани предимно за американски футбол. Тези съоръжения са принудени да заменят изкуствената си трева с естествена или хибридна настилка, но резултатите са противоречиви.

L'état de certaines pelouses de la Coupe du monde 2026 attire pour l'instant les critiques de joueurs et entraîneurs, dans des stades conçus avant tout pour le football américain

➡️ https://t.co/ww5CdKzLWm pic.twitter.com/nrpXrjKD9U — L'Équipe (@lequipe) June 20, 2026

„Дори не знам дали можем да го наречем терен, прилича повече на доста твърда и корава синтетика“, каза халфът на Франция Адриен Рабио след победата на „петлите“ над Сенегал (3:1) във вторник на "Метлайф". Стадионът, разположен в Ийст Ръдърфорд, на няколко километра от Ню Йорк, е домакин на множество мачове от турнира, включително и на финала, насрочен за 19 юли.

Рабио недоволства от терена на стадиона за финала

„Тревата изсъхва бързо и играта става много бавна“, оплака се и бразилската звезда Винисиус Жуниор три дни по-рано след равенството на неговия отбор с Мароко (1:1) на същия терен. На 350 километра по на север, във Фоксбъро, в покрайнините на Бостън, местният стадион "Жилет Стейдиъм" също не беше пощаден от критики. Скандинавският селекционер Столе Солбакен описа терена в същото състояние след победата на Норвегия над Ирак във вторник (4:1): „Теренът беше много сух, топката почти залепваше за тревата“.

Въпреки че ФИФА бързо се опитаха да потушат полемиката, уверявайки, че „терените на 16-те стадиона на Световното първенство остават в отлично състояние, както от гледна точка на играта, така и на безопасността на играчите“, инсталирането на тези настилки се оказа колосално главоболие. Проектирани за американски футбол, 8 от 16-те стадиона трябваше да заменят изкуствената си настилка с естествена или хибридна трева, която да отговаря на изискванията на ФИФА.

🚨 LES PELOUSES DE LA COUPE DU MONDE 2026 FONT DÉJÀ POLÉMIQUE ! 🌿🌎



Adrien Rabiot 🇫🇷 a vivement critiqué celle du MetLife Stadium après France-Sénégal, la jugeant dure et proche d’un synthétique.



Vinicius 🇧🇷 avait aussi pointé une herbe trop sèche après Brésil-Maroc, tandis… pic.twitter.com/EtvrHO1JcY — BeFootball (@_BeFootball) June 20, 2026

За целта са ангажирани няколко различни доставчици, включително френската мултинационална компания Tarkett, която се е заела със смяната на настилките на стадионите в Сиатъл, Атланта и Фоксбъро. „Всеки от тях е покрит с трева Grassmaster, подобна на тази, използвана от френския национален отбор в Клерфонтен. Тя се състои от над 95% естествена трева, в която са инжектирани милиони синтетични влакна за подсилване на кореновата система“, обясниха от компанията по имейл преди началото на турнира.

Тази технология би трябвало да осигури „изключителна стабилност на повърхността и постоянно качество на играта, независимо от метеорологичните условия“.

Проблемът е, че някои стадиони като този в Ню Йорк/Ню Джърси не са съвсем пригодени за естествена тревна настилка. При стадион с постоянна трева теренът лежи върху естествена почва, която позволява на корените да се закрепят дълбоко и трайно. В Ню Йорк обаче всичко е разположено върху бетонна плоча, върху която са поставени слоеве пясък, напоителни системи и накрая хибридната трева.

Тази разлика беше отбелязана и от френския селекционер Дидие Дешан след първия мач на отбора му. „Фактът, че отдолу има бетонна плоча, означава, че влакната на тревата са много къси. Отскокът е различен, а настилката се променя в зависимост от поливането“, каза той. Времето и напояването са сред другите предизвикателства при поддръжката на тези терени, тъй като състезанието се провежда в 16 града, разположени в три държави с понякога коренно различни климатични условия и нива на слънчева светлина.

Докато някои покрити съоръжения, като стадионът в Атланта, могат да контролират температурата и влажността благодарение на климатичните си системи, това не важи за вече споменатите "Метлайф" в Ню Йорк/Ню Джърси и Фоксбъро, които са изложени на капризите на времето в североизточната част на САЩ. Това са все проблеми, които ФИФА и нейните специализирани доставчици ще се опитат да коригират възможно най-скоро, за да не се превърнат терените в основна тема на разговор на едно Световно първенство, което и без това не е пощадено от критики от всякакъв характер.

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