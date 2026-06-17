Рабио недоволства от терена на стадиона за финала

Френският национал Адриен Рабио изрази загриженост относно качеството на терена на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси след победата с 3:1 над Сенегал, повтаряйки разочарованието на бразилския нападател Винисиус Жуниор от сухотата на настилката. Халфът, който направи асистенция в първия мач на Франция от група I, коментира, че теренът, предназначен за финала на Световното първенство на 19 юли, се усеща по-малко като истински и по-скоро като изкуствена настилка.

„Теренът... Дори не знам дали може да се нарече така. Усещаше се по-скоро като изкуствена настилка - доста твърд и нестабилен“, каза Рабио, цитиран от БТА.

Междувременно селекционерът на френския тим Дидие Дешан нарече терена „специална настилка“, когато го попитаха за това на пресконференция.

„Мисля, че вероятно има бетон отдолу. Теренът се усещаше различно от миналогодишното Световно клубно първенство по футбол. Отскачането на топката е малко по-различно“, заяви Дешан, добавяйки, че отборът му се приспособява към условията.

По-рано на Мондиал 2026 бразилецът Винисиус също изрази опасения относно терена, след като равенството 1:1 с Мароко в първата среща, която се проведе там в събота.

„През второто полувреме, с жегата, теренът изсъхва много бързо. Играта става много бавна“, каза тогава Винисиус.



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Дешан: Първата победа не е решаваща, но носи облекчение

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