Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Франция
  3. Рабио недоволства от терена на стадиона за финала

Рабио недоволства от терена на стадиона за финала

  • 17 юни 2026 | 10:38
  • 690
  • 0

Френският национал Адриен Рабио изрази загриженост относно качеството на терена на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси след победата с 3:1 над Сенегал, повтаряйки разочарованието на бразилския нападател Винисиус Жуниор от сухотата на настилката. Халфът, който направи асистенция в първия мач на Франция от група I, коментира, че теренът, предназначен за финала на Световното първенство на 19 юли, се усеща по-малко като истински и по-скоро като изкуствена настилка.

„Теренът... Дори не знам дали може да се нарече така. Усещаше се по-скоро като изкуствена настилка - доста твърд и нестабилен“, каза Рабио, цитиран от БТА.

Междувременно селекционерът на френския тим Дидие Дешан нарече терена „специална настилка“, когато го попитаха за това на пресконференция.

„Мисля, че вероятно има бетон отдолу. Теренът се усещаше различно от миналогодишното Световно клубно първенство по футбол. Отскачането на топката е малко по-различно“, заяви Дешан, добавяйки, че отборът му се приспособява към условията.

По-рано на Мондиал 2026 бразилецът Винисиус също изрази опасения относно терена, след като равенството 1:1 с Мароко в първата среща, която се проведе там в събота.

„През второто полувреме, с жегата, теренът изсъхва много бързо. Играта става много бавна“, каза тогава Винисиус.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Дешан: Първата победа не е решаваща, но носи облекчение
Дешан: Първата победа не е решаваща, но носи облекчение
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Автогол помогна на Австрия срещу Йордания

Автогол помогна на Австрия срещу Йордания

  • 17 юни 2026 | 09:07
  • 31831
  • 19
Игор Тиаго е в сметките и на Арсенал, твърди "Таймс"

Игор Тиаго е в сметките и на Арсенал, твърди "Таймс"

  • 17 юни 2026 | 08:31
  • 4198
  • 1
Иран тренира в намален състав

Иран тренира в намален състав

  • 17 юни 2026 | 08:31
  • 641
  • 0
Португалия започва пътя към върха на Мондиал 2026 срещу амбициозния тим на ДР Конго

Португалия започва пътя към върха на Мондиал 2026 срещу амбициозния тим на ДР Конго

  • 17 юни 2026 | 08:00
  • 2781
  • 3
Гана излиза за чиста победа над Панама

Гана излиза за чиста победа над Панама

  • 17 юни 2026 | 07:59
  • 725
  • 0
Пап Тиау: Такива мачове се решават от детайлите

Пап Тиау: Такива мачове се решават от детайлите

  • 17 юни 2026 | 07:29
  • 1659
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Няма друг като Меси! Гениален хеттрик и знаменити рекорди осигуриха мечтан старт на Аржентина

Няма друг като Меси! Гениален хеттрик и знаменити рекорди осигуриха мечтан старт на Аржентина

  • 17 юни 2026 | 06:00
  • 95439
  • 147
Шампионите на Швейцария, Румъния и Казахстан чакат Левски във втория кръг на ШЛ

Шампионите на Швейцария, Румъния и Казахстан чакат Левски във втория кръг на ШЛ

  • 17 юни 2026 | 10:27
  • 6780
  • 7
ЦСКА се размина с Бенфика във втория кръг на Лига Европа - ето потенциалните съперници на "червените"

ЦСКА се размина с Бенфика във втория кръг на Лига Европа - ето потенциалните съперници на "червените"

  • 17 юни 2026 | 10:03
  • 8812
  • 29
Меси прати в историята рекорд на Кристиано

Меси прати в историята рекорд на Кристиано

  • 17 юни 2026 | 06:43
  • 13616
  • 7
Норвегия не впечатли, но класата на Холанд си каза думата

Норвегия не впечатли, но класата на Холанд си каза думата

  • 17 юни 2026 | 03:01
  • 60771
  • 63
Автогол помогна на Австрия срещу Йордания

Автогол помогна на Австрия срещу Йордания

  • 17 юни 2026 | 09:07
  • 31831
  • 19