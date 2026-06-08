Стадион "Ню Йорк/Ню Джърси" - сърцето на финала, където ще бъде коронован световният шампион

Разположен в Ийст Ръдърфорд, само на няколко мили от Ню Йорк, стадионът има внушителен капацитет от 82 500 души. Открит е през 2010 г., като замени така щастливия за България стадион „Джайънтс“, впечатляващото съоръжение е споделен дом на два от най-големите отбори в NFL – Ню Йорк Джайънтс и Ню Йорк Джетс. С приблизителна стойност от 1,6 милиарда долара, той беше най-скъпият стадион, построен в Съединените щати към момента на завършването му.

MetLife е избран за най-важната сцена в турнира – тук ще се изиграе големият финал на 19 юли 2026 г. Стадионът е бил домакин на Супербоул XLVIII и финала на Копа Америка Сентенарио през 2016 г., както и на финала на миналогодишното Световно клубно първенство. Любопитен детайл е, че по време на турнира стадионът ще се нарича официално „Ню Йорк/Ню Джърси“ поради правилата на ФИФА за спонсорските имена.

МАЧОВЕТЕ НА ТОЗИ СТАДИОН:

13 юни: Бразилия – Мароко

16 юни: Франция – Сенегал

22 юни: Норвегия – Сенегал

25 юни: Еквадор – Германия

27 юни: Панама – Англия

30 юни: 1/16-финал

5 юли: 1/8-финал

19 юли: ФИНАЛ 🏆

Град: Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси



Капацитет: 82,500 души



Домакин: Ню Йорк Джайънтс и Ню Йорк Джетс (NFL)



Факт: Тук ще се проведе големият финал на Световното първенство на 19 юли 2026 г.



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