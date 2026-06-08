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Стадион "Бостън" – дом на шампионски традиции и легендарни моменти

  • 8 юни 2026 | 17:21
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Мачовете от Световното първенство по футбол в Бостън се играят на емблематичния "Gillette Stadium", който за периода на турнира е официално преименуван на „Boston Stadium“. Въпреки името си, съоръжението не се намира в самия град, а в градчето Фоксбъро, на около 35 километра на юг от Бостън. Стадионът е открит през 2002 г. и е постоянният дом на отбора по американски футбол Ню Ингланд Пейтриътс (НФЛ) и на футболния Ню Ингланд Революшън (МЛС). За нуждите на Мондиала капацитетът на трибуните е оптимизиран до около 64 000–65 000 седящи места, което го прави едно от по-компактните, но с изключителна атмосфера съоръжения в турнира.

Арената посреща Световното първенство след мащабна реновация на стойност над 250 милиона долара, която внесе сериозни технологични и архитектурни подобрения. Стадионът вече разполага с най-голямото открито видеотабло с висока разделителна способност в САЩ (с площ над 2000 кв. метра), обновени луксозни зони и внушителен 22-етажен фар с 360-градусова панорамна площадка. Тъй като стадионът стандартно е с изкуствена настилка, за мачовете от Световното е инсталиран временен терен от естествена трева. Програмата на съоръжението включва общо седем двубоя, сред които пет мача от груповата фаза, един мач от 1/16-финалите и един ключов четвъртфинал на 9 юли.

Град: Фоксбъро, Масачузетс

Капацитет: 65,000 души

Домакин: Ню Ингланд Революшън (MLS) и Ню Ингланд Пейтриътс (NFL)

Интересен факт: Бе домакин на мачове от Световното първенство през 1994 г.

МАЧОВЕТЕ НА ТОЗИ СТАДИОН:

13 юни: Хаити – Шотландия

16 юни: Ирак - Норвегия

20 юни: Шотландия - Мароко

23 юни: Англия - Гана

26 юни: Норвегия – Франция

29 юни: 1/16-финал

9 юли: Четвъртфинал

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Снимки: Gettyimages

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