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  3. Рой Кийн: Все повече обсъждаме правилата, това ме дразни в модерния футбол

Рой Кийн: Все повече обсъждаме правилата, това ме дразни в модерния футбол

  • 20 юни 2026 | 16:50
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Легендарният капитан на Манчестър Юнайтед Рой Кийн направи любопитно изказване относно съвременния футбол и Мондиал 2026. Според бившия ирландски национал се отделя твърде много време в дискусии относно правилата и съдийските решения. Кийно коментира изгонването на парагваеца Мигел Алмирон срещу Турция заради прикриване на устата с ръка.

"Ако бях играч, щях да съм притеснен. Ще ви кажа какво искрено ме дразни в модерния футбол. Все повече време прекарваме в обсъждане на правила, противоречия и дисциплинарни решения, вместо да говорим за самия футбол, който се играе на терена.

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Ако Алмирон е казал нещо обидно, оскърбително, дискриминационно или е преминал граница, която няма място в този спорт, тогава го накажете подобаващо. Нямам абсолютно никакъв проблем с това, защото играчите трябва да носят отговорност за това, което излиза от устата им. Но ако сега стигнем до точката, в която играч може да бъде изгонен само защото е покрил устата си, докато говори с противник, независимо дали някой може да докаже какво точно е казал, тогава мисля, че футболът навлиза в много опасна територия.

Наказваме ли обиден език, който може да бъде ясно доказан, или наказваме поведение, за което официалните лица смятат, че може да крие обиден език? Това са два напълно различни стандарта. Защото подозрението и доказателството не са едно и също нещо. Това решение ще бъде обсъждано в целия футболен свят, защото изглежда като началото на една напълно различна ера по отношение на начина, по който се оценява поведението на играчите на терена", заяви славният полузащитник на "червените дяволи".

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Снимки: Imago

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