Защо има толкова много автоголове на Световното

Подобно на отбора на САЩ, който се възползва от два автогола в два поредни мача срещу Парагвай и Австралия, от началото на Световното първенство вече бяха отбелязани седем попадения в собствената врата. Една необичайно висока бройка, която до голяма степен се обяснява с еволюцията на играта.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Швейцарецът Муайм, парагваецът Бобадия, египтянинът Хани, иракчанинът Хюсеин, йорданецът Ал-Араб, катарецът Ал-Манаи, австралиецът Бърдцжис… Какво е общото между тези седем участници на Мондиала? Всички те имаха нещастието да си забият автогол.

Със седем автогола, регистрирани само след малко повече от седмица състезания, рекордът от 12 такива попадения от Мондиала през 2018 г. изглежда скоро ще бъде подобрен. Макар че значителното увеличение на автоголовете изглежда неизбежно поради по-големия брой мачове (общо 104 срещу 64 в Русия) и участието на 48 отбора, как да си обясним толкова високия им процент на мач?

По-бързата игра поставя защитниците в опасност

На първо място е напредъкът на технологиите. С увеличаването на броя на камерите и ъглите на заснемане е по-лесно да се определи кой последен е докоснал топката при спорни ситуации. Но една от основните причини, както подчертава “Атлетик”, се крие в еволюцията на самата игра. Въпреки че защитниците са напреднали технически и са по-умели отпреди, в миналото те са се справяли предимно с далечни центрирания към втората греда.

Това, което се е променило, е най-вече естеството на атаките. През последните години играта в преход беше възприета от много треньори. В резултат на това играта е много по-бърза и принуждава защитниците да се връщат в собствената си половина със спринт. Атаките често преминават през фланговете, а центриранията могат да ги поставят в опасна позиция. Точно това се случи по време на мача Белгия - Египет. При контраатака с активната роля на Тома Мюние африканецът Мохамед Хани, притиснат от Лукаку, порази собствената си мрежа за 1:1.

По подобие на двата автогола в полза на САЩ срещу Парагвай и Австралия, острите центрирания пред вратата също се превърнаха в начин да се предизвика късметът и най-вече грешката на противника. И това работи.

Брой на автоголовете, отбелязани на Световни първенства

Русия 2018 - 12

САЩ, Мексико, Канада 2026 - 7 засега

Франция 1998 - 6

Бразилия 2014 - 5

Швейцария 1954 и Германия 2006 - по 4

ФРГ 1974, Аржентина 1978 и Южна Корея и Япония 2022 - по 3

Франция 1938, Англия 1966, Мексико 1986, Южна Африка 2010 и Катар 2022 - по 2

Уругвай 1930, Мексико 1970, Испания 1982, САЩ 1994 - по 1

Италия 1934, Бразилия 1950, Швеция 1958, Чили 1962 и Италия 1990 - по нито един

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