Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Хари Магуайър се появи на Мондиала в неочаквана роля

Хари Магуайър се появи на Мондиала в неочаквана роля

  • 20 юни 2026 | 15:14
  • 627
  • 0
Хари Магуайър се появи на Мондиала в неочаквана роля

Хари Магуайър все пак е на американска земя, но не за да играе футбол. В петък 33-годишният английски защитник беше видян далеч от терените, докато продаваше, или по-скоро раздаваше, стикери на Panini по улиците на Ню Йорк.

По принцип защитникът на Манчестър Юнайтед не беше включен в групата на Англия.

Тези лепенки, много търсени от феновете по време на големи международни състезания, позволяват колекционирането на всички играчи и отбори, участващи на Световното първенство. Те се предлагат в пакетчета с мистериозно съдържание, а целта (за най-смелите) е да се попълни целият албум, специално създаден за тях.

Търговската акция, в която участваше Магуайър изглежда зарадва привържениците, които масово се спираха, за да си направят селфита и да разговарят с него. „Какво се случва тук?“, възкликна млад фен, видимо шокиран да види английския защитник в подобна ситуация.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Нощна тренировка за Тунис

Нощна тренировка за Тунис

  • 20 юни 2026 | 11:25
  • 333
  • 0
Треньорът на Парагвай: Никога няма да се чувстваме като аутсайдери

Треньорът на Парагвай: Никога няма да се чувстваме като аутсайдери

  • 20 юни 2026 | 11:24
  • 550
  • 1
Джоркаеф: Загубата от България на "Парк де Пренс" беше кошмар, даже имаше бой в съблекалнята

Джоркаеф: Загубата от България на "Парк де Пренс" беше кошмар, даже имаше бой в съблекалнята

  • 20 юни 2026 | 11:23
  • 5581
  • 3
Маккени: Феновете бяха невероятни, гордея се, че съм от най-великата страна в света

Маккени: Феновете бяха невероятни, гордея се, че съм от най-великата страна в света

  • 20 юни 2026 | 11:12
  • 597
  • 4
Вратарят на Канада едва се сдържал да не се включи в атака от скука

Вратарят на Канада едва се сдържал да не се включи в атака от скука

  • 20 юни 2026 | 11:05
  • 863
  • 0
Селекционерът на Япония: Не сме напълно доволни от мача с Нидерландия

Селекционерът на Япония: Не сме напълно доволни от мача с Нидерландия

  • 20 юни 2026 | 11:02
  • 526
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Божков: Най-много Левски да не играе в евротурнирите! Като слушам феновете какво правят, сигурно ще си искам всички 10 млн.

Божков: Най-много Левски да не играе в евротурнирите! Като слушам феновете какво правят, сигурно ще си искам всички 10 млн.

  • 20 юни 2026 | 10:03
  • 43422
  • 474
Милан ще привлече още един български талант в академията си

Милан ще привлече още един български талант в академията си

  • 20 юни 2026 | 15:36
  • 1479
  • 0
Турция се скъса да пропуска срещу Парагвай и отпадна от Мондиала след нервен мач със съмнения за дискриминация

Турция се скъса да пропуска срещу Парагвай и отпадна от Мондиала след нервен мач със съмнения за дискриминация

  • 20 юни 2026 | 08:11
  • 57322
  • 98
ЦСКА започва с контролите срещу словенци

ЦСКА започва с контролите срещу словенци

  • 20 юни 2026 | 09:23
  • 15318
  • 39
Батков скочи на Божков: Неморална постъпка!

Батков скочи на Божков: Неморална постъпка!

  • 20 юни 2026 | 11:27
  • 13200
  • 65
ВАР с нова историческа намеса на Мондиал 2026

ВАР с нова историческа намеса на Мондиал 2026

  • 20 юни 2026 | 08:23
  • 18331
  • 26