Хари Магуайър се появи на Мондиала в неочаквана роля

Хари Магуайър все пак е на американска земя, но не за да играе футбол. В петък 33-годишният английски защитник беше видян далеч от терените, докато продаваше, или по-скоро раздаваше, стикери на Panini по улиците на Ню Йорк.

Harry Maguire hasn’t taken missing the World Cup squad too well, he’s started selling Panini stickers in New York pic.twitter.com/rHbYRGya73 — Footy Humour (@FootyHumour) June 20, 2026

По принцип защитникът на Манчестър Юнайтед не беше включен в групата на Англия.

Тези лепенки, много търсени от феновете по време на големи международни състезания, позволяват колекционирането на всички играчи и отбори, участващи на Световното първенство. Те се предлагат в пакетчета с мистериозно съдържание, а целта (за най-смелите) е да се попълни целият албум, специално създаден за тях.

Търговската акция, в която участваше Магуайър изглежда зарадва привържениците, които масово се спираха, за да си направят селфита и да разговарят с него. „Какво се случва тук?“, възкликна млад фен, видимо шокиран да види английския защитник в подобна ситуация.

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