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Дипчиков отговори на критиците: Все още има българи с чест и достойнство

  • 20 юни 2026 | 13:50
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Дипчиков отговори на критиците: Все още има българи с чест и достойнство

Никола Дипчиков отговори на критиките след загубата си от Александър Шлеменко на ACA 204 в Омск. Българският ветеран, който беше победен със събмишън във втория рунд, се изправи срещу спекулациите, че умишлено е загубил мача, с емоционално и достойно послание.

След двубоя в публичното пространство се появиха коментари, че българинът може да се е "продал" или че резултатът е бил предварително договорен. Дипчиков не премълча и отговори директно:

"Искам да посветя тази моя загуба на всички, които не се страхуват да се провалят. На всички, които избират да се борят, а не да се примиряват с обстоятелствата в нашата майка България. На тези, които си мислят, че съм се продал, ще им кажа: не съдете за хората по себе си. Все още има българи с чест и достойнство."

Думите на ветерана бързо се разпространиха сред феновете и предизвикаха вълна от подкрепа към един от най-успешните български бойци в историята.

Поражение за Никола Дипчиков в Омск
Поражение за Никола Дипчиков в Омск

Спекулациите бяха категорично отхвърлени и от самата организация. Президентът на "Absolute Championship Akhmat" и бивш боец Магомед Бибулатов реагира остро на слуховете на пресконференцията след събитието.

"Какъв разказвач би могъл да измисли идеята, че ACA купува битки? Това са глупости. Как можем да купуваме битки? Това е ACA. Защо бихме купували или продавали битки? Какъв е смисълът? Идиоти измислят това", заяви Бибулатов. Ръководителят на промоцията подчерта, че няма никаква логика една от водещите ММА организации в света да участва в подобни практики.

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