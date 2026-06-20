Дипчиков отговори на критиците: Все още има българи с чест и достойнство

Никола Дипчиков отговори на критиките след загубата си от Александър Шлеменко на ACA 204 в Омск. Българският ветеран, който беше победен със събмишън във втория рунд, се изправи срещу спекулациите, че умишлено е загубил мача, с емоционално и достойно послание.
След двубоя в публичното пространство се появиха коментари, че българинът може да се е "продал" или че резултатът е бил предварително договорен. Дипчиков не премълча и отговори директно:
"Искам да посветя тази моя загуба на всички, които не се страхуват да се провалят. На всички, които избират да се борят, а не да се примиряват с обстоятелствата в нашата майка България. На тези, които си мислят, че съм се продал, ще им кажа: не съдете за хората по себе си. Все още има българи с чест и достойнство."
Думите на ветерана бързо се разпространиха сред феновете и предизвикаха вълна от подкрепа към един от най-успешните български бойци в историята.
Поражение за Никола Дипчиков в Омск
Спекулациите бяха категорично отхвърлени и от самата организация. Президентът на "Absolute Championship Akhmat" и бивш боец Магомед Бибулатов реагира остро на слуховете на пресконференцията след събитието.
Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
"Какъв разказвач би могъл да измисли идеята, че ACA купува битки? Това са глупости. Как можем да купуваме битки? Това е ACA. Защо бихме купували или продавали битки? Какъв е смисълът? Идиоти измислят това", заяви Бибулатов. Ръководителят на промоцията подчерта, че няма никаква логика една от водещите ММА организации в света да участва в подобни практики.