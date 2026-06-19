Поражение за Никола Дипчиков в Омск

Никола Дипчиков допусна загуба в главния двубой на събитието ACA 204 в Омск. Българинът бе отказан от легендата на руския ММА Александър Шлеменко със събмишън във втория рунд.

Поражението бе 13-то в общо 37 професионални ММА срещи за 42-годишния български спортист.

Двамата бойци започнаха с обратен гард. Дипчиков първи атакува с боксова комбинация от крошета и ъперкъти, но представителят на домакините се защити добре. Шлеменко опитваше да скъси дистанцията с по-високия Дипчиков, но неуспешно в първата минута от двубоя. Минута и половина след началото на рунда руснакът пласира удар със завъртане и разклати Дипчиков, но спортистът от Севлиево показа самообладание и устойчивост на удари и остана на краката си.

Две минути преди гонга Дипчиков отбеляза събаряне и нанесе силни удари с лакти в слепоочието на Шлеменко. Опитният боец от Омск успя да се изправи, а камерите уловиха кръв до дясното му око след последната офанзива на Дипчиков. Бившият боец на "Белатор" също отбеляза събаряне в последните секунди на рунда, но нямаше време да разгърне атаките си в партер.

Шлеменко откри втората част с преса и оше един опит за удар чрез завъртане. В средата на рунда Шлеменко пласира мощен вътрешен лоу кик и Дипчиков падна на земята. Руснакът се възползва от ситуацията и се "закачи" на гърба на българина, а след това и приложи задушаващата техника "rear-naked choke". Дипчиков бе принуден да се предаде.

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