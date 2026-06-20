Германските фенове се хванаха за главата от цените на бирата в Торонто

За германските фенове, които се опитват да харчат разумно на Световното първенство в Северна Америка, високите цени на бирата в канадския град Торонто се оказват предизвикателство. Стотици германски привърженици пристигнаха в града през Хюстън, за да се присъединят към фен партитата преди мача от група Е на Мондиал 2026 тази вечер (23:00 часа българско време) срещу Кот д'Ивоар.

Футболни запалянковци бяха видяни да се редят на опашки пред ресторанти в центъра на Торонто - някои с куфари, пристигнали директно от летището, а други - след посещение на Ниагарския водопад. Въпреки че настроението сред тях е оптимистично, когато бяха попитани за цената на бира в Торонто, те бързо изразиха критики.

„Трябва да ви кажа, че цената на бирата в Канада и САЩ е много по-висока, отколкото в Германия“, заяви 47-годишният Матс Кауер и добави: „В Германия плащаме около 6-7 долара за халба, но тук е около 10-14 долара, а на стадиона е 17 долара. Това е абсурдно. Трябва да я направите по-евтина, защото бирата е от съществено значение за живота.“

Ан-Мари Зеесле - президент на фенклуба на Байерн Мюнхен в Торонто, коментира, че макар да се е очаквало да има по-високи цени на бирата по време на Мондиала, то цените на билетите за мачовете са „безумни“. „Тук, в града, цените на билетите са безумни. Аз самата платих 1000 канадски долара (705.99 щатски долара) за билет“, обясни тя, цитирана от БТА.

Канада има един от най-високите нива на инфлация на хранителните продукти сред страните от Г7, пише агенция “Ройтерс”. В баровете и ресторантите в Торонто сервитьорите очакват бакшиши между 12% и 20%, като към сметката се добавя и 13% данък.

За 61-годишния Хайнер от Берлин, който планира да проследи всички мачове на Германия на Световното първенство, Торонто е приятна дестинация за потапяне в атмосферата. „Но цените на бирата тук са това, което плащаме в Мюнхен по време на Октоберфест“, заяви той, добавяйки, че литър струва 50% повече.

Пъбовете в Торонто защитиха цените си, казвайки, че са сравними с Европа, а най-големият проблем може да се окаже задоволяването на търсенето.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google