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  3. Ковач ще свири мач №1000 на световни първенства

Ковач ще свири мач №1000 на световни първенства

  • 18 юни 2026 | 18:46
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ФИФА назначи румънския съдия Ищван Ковач да ръководи хилядния мач в историята на Световните първенства по футбол на ФИФА – срещата от група F между Тунис и Япония на 20 юни.

На Ковач ще помагат негови сънародници, а четвърти и асистент рефери ще бъдат от Коста Рика. Главният ръководител на съдиите във ФИФА и председател на

Съдийската комисия на ФИФА, Пиерлуиджи Колина, заяви, че това назначение е специална чест, но е направено изцяло въз основа на обичайните критерии, използвани при избора на най-подходящия съдия за конкретния мач.

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