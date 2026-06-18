Ковач ще свири мач №1000 на световни първенства

ФИФА назначи румънския съдия Ищван Ковач да ръководи хилядния мач в историята на Световните първенства по футбол на ФИФА – срещата от група F между Тунис и Япония на 20 юни.
На Ковач ще помагат негови сънародници, а четвърти и асистент рефери ще бъдат от Коста Рика. Главният ръководител на съдиите във ФИФА и председател на
Съдийската комисия на ФИФА, Пиерлуиджи Колина, заяви, че това назначение е специална чест, но е направено изцяло въз основа на обичайните критерии, използвани при избора на най-подходящия съдия за конкретния мач.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google