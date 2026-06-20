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ЦСКА започва с контролите срещу словенци

  • 20 юни 2026 | 09:23
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ЦСКА дава днес старт на летните си контроли. “Червените” се изправят от 18:00 часа срещу новака в словенския елит Брине Гросупле.

Цварц вече тренира с ЦСКА, получи специално посрещане
Цварц вече тренира с ЦСКА, получи специално посрещане

Съперникът на родния тим стигна до промоцията, след като спечели 23 от 30-те си мача през миналия сезон и загуби само веднъж. Любопитно е, че в разширения състав на тима личат имената на двама индийци, а очаквано повечето футболисти са от Словения. Треньорът също е местен специалист – 40-годишният Горан Маркович, който е начело от лятото на 2021 г.

Треньорът на ЦСКА Христо Янев взе група от 26 играчи в Австрия, а към нея вчера се присъедини и първото лятно попълнение Жоел Цварц. Наставникът няма да заложи на всички налични състезатели, след като някои от тях водят подготовка с тима от едва няколко дни.

ЦСКА показа новите си екипи за предстоящия сезон
ЦСКА показа новите си екипи за предстоящия сезон

Очаква се той да включи в игра две единайсеторки, които да получат по 45 минути. Интересно е дали Цварц ще запише неофициален дебют с червената фланелка, или това ще се случи в следващата проверка.

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