ЦСКА започва с контролите срещу словенци

ЦСКА дава днес старт на летните си контроли. “Червените” се изправят от 18:00 часа срещу новака в словенския елит Брине Гросупле.

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Съперникът на родния тим стигна до промоцията, след като спечели 23 от 30-те си мача през миналия сезон и загуби само веднъж. Любопитно е, че в разширения състав на тима личат имената на двама индийци, а очаквано повечето футболисти са от Словения. Треньорът също е местен специалист – 40-годишният Горан Маркович, който е начело от лятото на 2021 г.

Треньорът на ЦСКА Христо Янев взе група от 26 играчи в Австрия, а към нея вчера се присъедини и първото лятно попълнение Жоел Цварц. Наставникът няма да заложи на всички налични състезатели, след като някои от тях водят подготовка с тима от едва няколко дни.

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Очаква се той да включи в игра две единайсеторки, които да получат по 45 минути. Интересно е дали Цварц ще запише неофициален дебют с червената фланелка, или това ще се случи в следващата проверка.

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