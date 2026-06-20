Стив Кларк: По-слаб отбор би рухнал срещу такъв съперник

Селекционерът на Шотландия Стив Кларк бе разочарован след загубата с 0:1 от Мароко във втория мач от група "С" на Световното. Въпреки това наставникът похвали играчите си за показания дух, макар да не успяха да се върнат в мача след ранно допуснатия гол.

„Мисля, че се съвзехме още през първото полувреме, ако трябва да бъда честен. Може би ни отне около 10 минути да влезем в мача, защото очевидно е много трудно да реагираш, когато получиш такъв ранен удар. По-слабите отбори биха рухнали срещу съперник от подобна класа, но ние се заинатихме и се върнахме в двубоя“, заяви Кларк.

„Допуснахме глупав гол, защото не се защитихме добре в тази ситуация и започнахме мача вече изоставащи. Мароко има солидна защита. Те вкараха гол и след това бранеха вратата си блестящо. Те са един от 10-те най-добри отбори в света, имат силна защита и силна атака, но мисля, че и ние се представихме добре. Не е лесно да атакуваш безогледно срещу отбор като тях“, допълни специалистът.

Запитан за следващия мач срещу Бразилия, Кларк завърши с думите:„Сега играчите ще трябва да „изстрадат“ разочарованието от тази загуба, преди да започнем да се подготвяме за мача с Бразилия следващата седмица.“

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Снимки: Gettyimages