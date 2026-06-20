Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Турция - Парагвай
  1. Световно първенство
  2. Шотландия
  3. Стив Кларк: По-слаб отбор би рухнал срещу такъв съперник

Стив Кларк: По-слаб отбор би рухнал срещу такъв съперник

  • 20 юни 2026 | 06:23
  • 198
  • 0

Селекционерът на Шотландия Стив Кларк бе разочарован след загубата с 0:1 от Мароко във втория мач от група "С" на Световното. Въпреки това наставникът похвали играчите си за показания дух, макар да не успяха да се върнат в мача след ранно допуснатия гол.

„Мисля, че се съвзехме още през първото полувреме, ако трябва да бъда честен. Може би ни отне около 10 минути да влезем в мача, защото очевидно е много трудно да реагираш, когато получиш такъв ранен удар. По-слабите отбори биха рухнали срещу съперник от подобна класа, но ние се заинатихме и се върнахме в двубоя“, заяви Кларк.

„Допуснахме глупав гол, защото не се защитихме добре в тази ситуация и започнахме мача вече изоставащи. Мароко има солидна защита. Те вкараха гол и след това бранеха вратата си блестящо. Те са един от 10-те най-добри отбори в света, имат силна защита и силна атака, но мисля, че и ние се представихме добре. Не е лесно да атакуваш безогледно срещу отбор като тях“, допълни специалистът.

Запитан за следващия мач срещу Бразилия, Кларк завърши с думите:„Сега играчите ще трябва да „изстрадат“ разочарованието от тази загуба, преди да започнем да се подготвяме за мача с Бразилия следващата седмица.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бразилия се развихри с класика срещу Хаити

Бразилия се развихри с класика срещу Хаити

  • 20 юни 2026 | 05:31
  • 11778
  • 22
Турция 0:1 Парагвай, гредата спаси южноамериканците

Турция 0:1 Парагвай, гредата спаси южноамериканците

  • 20 юни 2026 | 06:06
  • 2421
  • 4
Кристиано Роналдо сподели ново послание

Кристиано Роналдо сподели ново послание

  • 20 юни 2026 | 03:58
  • 1604
  • 1
Алжир подаде жалба срещу съдийството в мача с Аржентина

Алжир подаде жалба срещу съдийството в мача с Аржентина

  • 20 юни 2026 | 03:24
  • 726
  • 0
Мароко надигра Шотландия и гледа към следващата фаза

Мароко надигра Шотландия и гледа към следващата фаза

  • 20 юни 2026 | 02:59
  • 11606
  • 25
Алекс Фрийман: Всеки мечтае за такъв момент

Алекс Фрийман: Всеки мечтае за такъв момент

  • 20 юни 2026 | 02:51
  • 339
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бразилия се развихри с класика срещу Хаити

Бразилия се развихри с класика срещу Хаити

  • 20 юни 2026 | 05:31
  • 11778
  • 22
Турция 0:1 Парагвай, гредата спаси южноамериканците

Турция 0:1 Парагвай, гредата спаси южноамериканците

  • 20 юни 2026 | 06:06
  • 2421
  • 4
Мароко надигра Шотландия и гледа към следващата фаза

Мароко надигра Шотландия и гледа към следващата фаза

  • 20 юни 2026 | 02:59
  • 11606
  • 25
САЩ се изстреля в елиминациите с втора поредна победа

САЩ се изстреля в елиминациите с втора поредна победа

  • 20 юни 2026 | 00:03
  • 18617
  • 69
Левски стартира с разгромен успех! Ново попълнение впечатли

Левски стартира с разгромен успех! Ново попълнение впечатли

  • 19 юни 2026 | 19:52
  • 52582
  • 124
Напрежението в националния отбор на Португалия ескалира заради Кристиано Роналдо

Напрежението в националния отбор на Португалия ескалира заради Кристиано Роналдо

  • 19 юни 2026 | 19:41
  • 40639
  • 103