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Селекционерът на Мароко: Надявам се да продължим в същия дух

  • 20 юни 2026 | 05:52
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Селекционерът на Мароко Мохамед Уахби остана доволен от победата с 1:0 над Шотландия. Този успех на практика гарантира на тима продължаване напред в турнира. Специалистът се надява тимът му да продължи в същия дух и занапред.

„Продължаваме напред. Беше страхотен мач. Познаваме Шотландия и техния голям талант. Сайбари отбеляза два гола [б.р. визира общо от началото на турнира], надявам се да продължим със същия този дух“, заяви Уахби.

Попитан от журналистите как е изградил толкова сплотен колектив, Уахби допълни скромно:„Ядрото на този отбор вече беше тук. Аз и моят щаб просто добавихме малко повече младост към тима. Напълно естествено е играчите да са много щастливи, особено за Сайбари, който спечели наградата за Играч на мача.“

Той обаче категорично отхвърли идеята да даде почивка на титулярите си в следващата среща срещу Хаити.

„Целта ни ще бъде да спечелим мача и се надявам да завършим на първо място в групата. Затова ще заложа на възможно най-добрия състав, в зависимост от това колко физически готови са играчите", завърши специалистът.

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Снимки: Gettyimages

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