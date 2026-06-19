Александра Миланова: Щастлива съм, че показахме тази игра въпреки загубата

Националката Александра Миланова коментира след поражението от Канада с 1:3 гейма в Лигата на нациите, че е щастлива, че са показали тази игра въпреки загубата.

"Съгласна съм, че ни беше най-добрия мач тук в Тайланд. Много съм щастлива, че успяхме да играем както днес. Два гейма наистина играхме като едно цяло и съм щастлива, че показахме тази игра, въпреки че загубихме. Утре имаме почивен ден, ще се опитаме да се подготвим максимално добре тактически за последния мач. И съм убедена, че ще можем да се представим добре", каза Миланова пред камерата на VBTV.