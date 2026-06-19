Александра Миланова: Щастлива съм, че показахме тази игра въпреки загубата

Националката Александра Миланова коментира след поражението от Канада с 1:3 гейма в Лигата на нациите, че е щастлива, че са показали тази игра въпреки загубата.
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"Съгласна съм, че ни беше най-добрия мач тук в Тайланд. Много съм щастлива, че успяхме да играем както днес. Два гейма наистина играхме като едно цяло и съм щастлива, че показахме тази игра, въпреки че загубихме. Утре имаме почивен ден, ще се опитаме да се подготвим максимално добре тактически за последния мач. И съм убедена, че ще можем да се представим добре", каза Миланова пред камерата на VBTV.
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"Много ви благодаря, че ни гледате. Благодаря ви, че ни подкрепяте. Бъдете с нас, благодаря ви!", завърши на български националката ни.
Снимки: volleyballworld.comДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google