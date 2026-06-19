Марчело Абонданца: Няма как да бъдем щастливи след загуба, но все пак видяхме реакция

Селекционерът на женския национален отбор на България Марчело Абонданца сподели след поражението от Канада с 1:3 гейма в Лигата на нациите, няма как да бъдат щастливи след загуба, но все пак е видял реакция от тима.

"Няма как да бъдем щастливи след загуба, но все пак видяхме реакция. Все още не се способни да се справим в определени ситуации и важни моменти. И трябва да кажа, че в определени ситуации бяхме с две момичета родени 2009-а година, които са само на 16. Това е онова, което искаме да опитаме да направим. И най-вече да запазим нашето място. Надявам се, че можем да се поучим и от днешния мач. Вече мислим за следващия мач, но определено се надявам, че днешния двубой ще ни послужи още повече като опит", призна Абонданца пред камерата на VBTV.