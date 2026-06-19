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Лига на нациите: България 0:0 Канада! Следете мача ТУК!

  • 19 юни 2026 | 16:09
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Волейболистките от женския национален отбор на България срещат Канада в третия си сблъсък от втората седмица на Лигата на нациите. Воденият от Марчело Абонданца тим се изправят срещу "кленовите листа" в 16:30 часа в Банкок.

В тайландската столица "лъвиците" отбелязаха две загуби - от бронзовия медалист от последните три издания Полша с 0:3 гейма, и от домакините от Тайланд със същия резултат.

Канадките пък победиха Нидерландия с 3:1 гейма.

България срещу Канада в битка №3 в Банкок във VNL
България срещу Канада в битка №3 в Банкок във VNL

“Кленовите листа” са на седмата позиция във временното класиране - с 3 победи и 3 загуби и 10 точки. Момичетата на Марчело Абонданца са на предпоследната 17-а позиция с 3 точки, 1 победа и 4 загуби.

В миналогодишното издание нашите момичета отстъпиха с 2:3 гейма на волейболистките от Канада, през 2023 г. загубиха с 0:3. Година по-рано записваме категоричен успех над съперника.

Блокаут на Абигейл Гузен и 5:2 за Канада в началото на мача. Блокада спря атака на Микаела Стоянова - 3:6. Ас на Дарина Нанева и равенство при 6:6. Два поредни аса на Емили Малио и 11:7 за Канада. Марчело Абонданца взе прекъсване за България. Атака на Алекса Грей и 15:11 за "Кленовите листа". Двоен блок спря атака на Микаела Стоянова - 12:17. Александра Миланова атакува по блокадата за 13:17. Блокада на Дарина Нанева - 14:18.

БЪЛГАРИЯ - КАНАДА 0:0 (12:17)
БЪЛГАРИЯ: Лора Славчева, Микаела Стоянова, Мирослава Паскова, Александра Миланова, Борислава Съйкова, Дарина Нанева - Мила Пашкулева-либеро (Жана Тодорова)
Старши треньор: МАРЧЕЛО АБОНДАНЦА
КАНАДА: Бри Франсен, Кийра Ван Рийк, Алекса Грей, Абигейл Гузен, Емили Малио, Нийдхоли Токбум - Кейси Джост-либеро
Старши треньор: ДЖОВАНИ ГУИДЕТИ.

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