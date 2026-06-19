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  3. Oще четири опасни имена бяха обявени за MAX FIGHT 66

Oще четири опасни имена бяха обявени за MAX FIGHT 66

  • 19 юни 2026 | 15:59
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Бойната верига MAX FIGHT обяви нови четирима български бойци, които ще се качат на ринга на 18-и юли в зала "Младост" в Бургас.

Илиян Адрианов се завръща след победата над Емил Незиров със събмишън в първия рунд от ММА битката им на събитието MAX FIGHT 65 в Пловдив.

Шампионът на MAX FIGHT и WKN в стил кикбокс в категория супер-перо Симеон Наковски също ще потърси още една победа тази година.

Варненецът Константин Стойков пък ще дебютира на ринга на MAX FIGHT. Той ще участва в кикбокс битка в категория до 77 килограма.

Публиката в Бургас ще има възможност да види на живо уменията и на още един местен боец - Петър Стойков.

Припомняме, че първите обявени участници в галата бяха професионалните боксьори Владимир Георгиев и Николай Дишков и муай тай боецът Мартин Петков.

MAX FIGHT обявиха част от бойците за галата в Бургас
MAX FIGHT обявиха част от бойците за галата в Бургас
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