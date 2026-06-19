Oще четири опасни имена бяха обявени за MAX FIGHT 66

Бойната верига MAX FIGHT обяви нови четирима български бойци, които ще се качат на ринга на 18-и юли в зала "Младост" в Бургас.
Илиян Адрианов се завръща след победата над Емил Незиров със събмишън в първия рунд от ММА битката им на събитието MAX FIGHT 65 в Пловдив.
Шампионът на MAX FIGHT и WKN в стил кикбокс в категория супер-перо Симеон Наковски също ще потърси още една победа тази година.
Варненецът Константин Стойков пък ще дебютира на ринга на MAX FIGHT. Той ще участва в кикбокс битка в категория до 77 килограма.
Публиката в Бургас ще има възможност да види на живо уменията и на още един местен боец - Петър Стойков.
Припомняме, че първите обявени участници в галата бяха професионалните боксьори Владимир Георгиев и Николай Дишков и муай тай боецът Мартин Петков.