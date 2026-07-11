К-1 легендата Сам Греко: Почти на 60 съм, но не спирам да се движа и да тренирам бойци

Живата легенда на бойните спортове Сам Греко застана пред камерата на Sportal.bg по време на една от тренировките от Международния ХХ Международен лагер по бойни изкуства на Световния киокушин съюз (KWU).

Носителят на шести дан чарен колан по киокушин карате сподели част от темите в тренировките му на тазгодишните тренировки в СК "Камчия" и коментира разликите между техниките, използвани в годините, в които той се е състезавал на професионалния ринг, и тези, които се използват сега от бойците на най-високо ниво.

"Тренировката бе с цел да се научим да сменяме ъглите. Днес повечето от тежката категория бяха с мен. Да работя с тях е освежаващо. Начинът на водене на боя се е изменил. Преди боят се водеше само в права линия, а сега хората сменят ъглите. Така си спестяват и контузии, защото се бият по-умно, а не по-здраво. Сменят ъглите и ритат повече в прасеца, а не в бедрото. Учим се да атакуваме през средата и след това да излизаме под ъгъл. Освен това, и да използваме цялото си тяло в ударите, а не само ръцете или краката. Индустрията се променя. В старите дни на К-1 всички пласираха ритници в бедрото, но ако съперникът ти има големи и силни крака, като на Семи Шилт, ще трябва да го ритнеш 20-30 пъти, за да ", споделя австралиецът.

Преди по-малко от година бившият кикбоксьор и киокушин боец премина през операция за смяна на коленна става. Въпреки това, той показа завидна форма по време на лагера на KWU и споделя знанията си с много енергия и динамика в демонстрациите си.

Смениха ми ставата миналия ноември, тоест осем месеца и за това време е фантастично. Правя рехабилитация сега, правих и преди операцията. Чувствам се добре и мога да работя с тези хора. Може и да съм на близо 60 години, но се опитвам да не го показвам и да не спирам да се движа

Вижте цялото интервю с Греко тук:

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