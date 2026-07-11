Всички 16 бойци на SENSHI 32 преминаха успешно кантара

Всички 16 бойци, които ще се качат на ринга на SENSHI 32 Grand Prix, преминаха успешно официалния кантар и са готови за зрелищните сблъсъци по-късно тази вечер. След проверката на теглото съперниците се изправиха лице в лице по време на традиционните официални срещи очи в очи, демонстрирайки увереност, концентрация и уважение преди решаващите битки.

На кантара присъстваха световни легенди в кикбокса и бойните спортове от цял свят, които поздравиха всички участници и им пожелаха успех. Сред специалните гости бяха шихан Акира Масуда, шихан Семи Шилт, шихан Франсиско Фильо, Ернесто Хуст, шихан Рю Нарушима, шихан Николас Петас, шихан Сам Греко, шихан Глаубе Фейтоса, Алберт Краус, Анди Зауер, сенсей Евъртън Тейшейра, сенсей Тариел Николейшвили, сенсей Захари Дамянов, сенсей Ян Сокуп, сенсей Андрюс Накахара, сенсей Петър Мартинов, сенсей Юсуке Фуджи и легендата на К-1 Рей Сефо.

Днес в 19:30 часа специално изградената плажна арена в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ край Варна ще посрещне третия за годината турнир във формат Grand Prix. За първи път в историята на SENSHI ще бъде определен шампион в средна категория до 85 кг, след като осем бойци преминат през четвъртфинали, полуфинали и финал в рамките на една вечер.

След официалния кантар бойната карта изглежда напълно готова:

SENSHI Grand Prix (-85 кг):

- Джошуа Акингбаде (Ирландия) – 84,6 кг срещу Али Юзеир (България) – 84,5 кг

- Давид Сабо-Тот (Унгария) – 84,8 кг срещу Фабиан Лорито (Италия) – 85,0 кг

- Улрик Бокеме (Швейцария) – 85,0 кг срещу Юри де Соуса (Португалия) – 85,0 кг

- Майлс Симсон (Суринам) – 84,4 кг срещу Оливър Лангуа-Рос (Канада) – 84,9 кг

Резервни двубои в Grand Prix:

- Анджело Мирно (Италия) – 84,6 кг срещу Рикардо Лукеи (Бразилия) – 85,0 кг

- Рами Дегир (Алжир) – 84,9 кг срещу Шариф Бен Мабрук (Тунис) – 84,7 кг

Супер битки:

- Нейтън Кук (Англия) – 118,7 кг срещу Франческо Джая (Албания) – 116,5 кг (KWU Full Contact, 95+ кг)

- Даниеле Валенте (Италия) – 75,0 кг срещу Жулиен Риков (България) – 74,8 кг (KWU Full Contact, -75 кг)

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