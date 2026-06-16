MAX FIGHT обявиха част от бойците за галата в Бургас

Бойната верига MAX FIGHT обяви част от спортистите, които ще се качат на ринга 18-и юли в зала "Младост" в Бургас.

Шампионът на организацията в категория до 70 кг. в стил муай тай Мартин Петков ще влезе в още една битка по-малко от два месеца след като победи Даниел Гецов на MAX FIGHT 65 в Пловдив.

Шампионът на UBO Владимир Георгиев се завръща година след успеха му над Рони Алекзандър в Свети Влас. Той ще се опита да зарадва публиката в родния му град с победа в още един професионален боксов двубой.

Третият обявен боец е Николай Дишков. Боксьорът от Бургас има пет победи в пет професионални двубоя. Към момента не е ясно кои ще са съперниците на тримата българи.

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