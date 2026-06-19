Новосибирск ще бъде домакин на F6 за Купата на Русия през 2027 година

Всерусийската федерация по волейбол обяви, че „Финалната шестица“ за Купата на Русия през 2027 г. ще се проведе в Новосибирск в периода от 25 до 31 януари.

Срещите от турнира ще се играят в „Локомотив-Арена“, която е с капацитет 5000 зрители.

Това ще бъде третият път в историята, в който Новосибирск е домакин на финалната фаза на надпреварата. През 2008 г. московският Динамо спечели „Финалната четворка“ в столицата на Сибир, а през 2010 г. местният Локомотив триумфира пред собствена публика.

От новосибирския клуб отбелязват, че „Финалната шестица“ ще бъде истински подарък за феновете по случай 50-годишния юбилей на клуба.

„За Локомотив, който през 2027 г. празнува своята 50-годишнина, провеждането на „Финалната шестица“ в родния град има особено значение. Дори е невъзможно да се опише колко дълго Новосибирск е чакал финал на своя площадка. Нашите фенове отдавна заслужават такъв подарък. Всеки път казвам, че нашите трибуни са шампионите на страната, няма по-добри от тях. Година след година нашите привърженици създават невероятна атмосфера, подкрепят отбора в най-важните моменти и истински обичат волейбола. Радваме се да споделим този празник с тях“, заяви старши треньорът на Локомотив Пламен Константинов.

Първите три отбора, които ще се класират за „Финалната шестица“, ще бъдат лидерите в руското първенство след края на първия полусезон. Още едно място е гарантирано за победителя в Купата на легендите. Петият участник ще бъде определен след плейофни мачове между четвъртия отбор в Суперлигата след първия полусезон и носителя на Купата на телевизионния канал „Волейбол“. Последният участник във финалния турнир ще получи „уайлд кард“ от Общоруската федерация по волейбол.

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