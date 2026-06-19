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  3. Новосибирск ще бъде домакин на F6 за Купата на Русия през 2027 година

Новосибирск ще бъде домакин на F6 за Купата на Русия през 2027 година

  • 19 юни 2026 | 15:49
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Всерусийската федерация по волейбол обяви, че „Финалната шестица“ за Купата на Русия през 2027 г. ще се проведе в Новосибирск в периода от 25 до 31 януари.

Срещите от турнира ще се играят в „Локомотив-Арена“, която е с капацитет 5000 зрители.

Това ще бъде третият път в историята, в който Новосибирск е домакин на финалната фаза на надпреварата. През 2008 г. московският Динамо спечели „Финалната четворка“ в столицата на Сибир, а през 2010 г. местният Локомотив триумфира пред собствена публика.

От новосибирския клуб отбелязват, че „Финалната шестица“ ще бъде истински подарък за феновете по случай 50-годишния юбилей на клуба.

„За Локомотив, който през 2027 г. празнува своята 50-годишнина, провеждането на „Финалната шестица“ в родния град има особено значение. Дори е невъзможно да се опише колко дълго Новосибирск е чакал финал на своя площадка. Нашите фенове отдавна заслужават такъв подарък. Всеки път казвам, че нашите трибуни са шампионите на страната, няма по-добри от тях. Година след година нашите привърженици създават невероятна атмосфера, подкрепят отбора в най-важните моменти и истински обичат волейбола. Радваме се да споделим този празник с тях“, заяви старши треньорът на Локомотив Пламен Константинов.

Първите три отбора, които ще се класират за „Финалната шестица“, ще бъдат лидерите в руското първенство след края на първия полусезон. Още едно място е гарантирано за победителя в Купата на легендите. Петият участник ще бъде определен след плейофни мачове между четвъртия отбор в Суперлигата след първия полусезон и носителя на Купата на телевизионния канал „Волейбол“. Последният участник във финалния турнир ще получи „уайлд кард“ от Общоруската федерация по волейбол.

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