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ФК Созопол договори пета контрола

  • 19 юни 2026 | 11:41
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ФК Созопол договори пета контрола

Едноименният тим на Созопол ще премери сили с отбора на Карнобат. Въпросната приятелска среща ще се проведе на 1 август. С договарянето й, програмата за подготовката на Созопол вече е в завършен вид. Треньорският щаб воден от Петър Кюмюрджиев свиква отбора на 6 юли в 15:00 часа. Тогава започва целия процес за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. В хода му ще се изиграят пет спаринга.

Програмата за контролите:

11 юли: СозополРозова долина (Казанлък)

15 юли: Созопол – Българово (Българово)

18 юли: СозополЯмбол

25 юли: СозополНефтохимик (Бургас)

1 август: Созопол – Карнобат

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