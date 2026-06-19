ФК Созопол договори пета контрола

Едноименният тим на Созопол ще премери сили с отбора на Карнобат. Въпросната приятелска среща ще се проведе на 1 август. С договарянето й, програмата за подготовката на Созопол вече е в завършен вид. Треньорският щаб воден от Петър Кюмюрджиев свиква отбора на 6 юли в 15:00 часа. Тогава започва целия процес за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. В хода му ще се изиграят пет спаринга.

Програмата за контролите:

11 юли: Созопол – Розова долина (Казанлък)

15 юли: Созопол – Българово (Българово)

18 юли: Созопол – Ямбол

25 юли: Созопол – Нефтохимик (Бургас)

1 август: Созопол – Карнобат

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