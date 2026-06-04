Петър Кюмюрджиев е доволен от представянето на Созопол

Осмо място за едноименния тим на Созопол в Югоизточната Трета лига.

Старши треньорът Петър Кюмюрджиев направи равносметката пред Sportal.bg .

„Силно представяне на отбора ни, с оглед бюджета, с който разполагахме. Бяхме на ниво срещу отборите, които се бориха за първото място в първенството. Подобрихме се в защита – на трето място сме по най-малко допуснати голове. Играхме финал на Югоизточна България за купата на Аматьорската лига. През втората половина от кампанията провеждахме домакинските си мачове на неутрален терен. Дадохме шанс на доста млади футболисти. Поставихме основите на състава за следващия сезон. Важно е да запазим този отбор и да привлечем още няколко футболисти. Следващата цел е да надградим. Положителното също е, че се работи по подобряване на базата ни. Благодарим за това на кмета на Община Созопол Тихомир Янакиев и на президента на нашия клуб Станимир Желев“.

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