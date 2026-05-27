Созопол завърши с изразителен успех

В Царево, едноименния тим на Созопол надигра гостуващия му СФК Раковски с 4:1. Срещата е от последния 38-и кръг на Югоизточната Трета лига. Димитър Николов даде преднина на крайморския тим, четвърт час от началото. Роденият през 2008 година Иван Попов влезе като резерва и удвои, четвърт час след почивката. Десетина минути по-късно, Кристофер Петров направи резултата категоричен. Глен Хабимана реализира четвъртото попадение в 78-ата минута. Скоро Георги Иванов вкара почетния гол за Раковски. Роденият през 2010 г. Виктор Иванов започна за първи път като титуляр за Созопол.