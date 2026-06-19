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  3. България срещу Канада в битка №3 в Банкок във VNL

България срещу Канада в битка №3 в Банкок във VNL

  • 19 юни 2026 | 11:41
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Волейболистките от женския национален отбор на България срещат Канада в третия си сблъсък от втората седмица на Лигата на нациите. Воденият от Марчело Абонданца тим се изправят срещу "кленовите листа" в 16:30 часа в Банкок.

В тайландската столица "лъвиците" отбелязаха две загуби - от бронзовия медалист от последните три издания Полша с 0:3 гейма, и от домакините от Тайланд със същия резултат.

България с тежка загуба от Тайланд във VNL
България с тежка загуба от Тайланд във VNL

Канадките пък победиха Нидерландия с 3:1 гейма.

Канада с обрат срещу Нидерландия в Банкок
Канада с обрат срещу Нидерландия в Банкок

“Кленовите листа” са на седмата позиция във временното класиране - с 3 победи и 3 загуби и 10 точки. Момичетата на Марчело Абонданца са на предпоследната 17-а позиция с 3 точки, 1 победа и 4 загуби.

България на 26-о място в световната ранглиста
България на 26-о място в световната ранглиста

В миналогодишното издание нашите момичета отстъпиха с 2:3 гейма на волейболистките от Канада, през 2023 г. загубиха с 0:3. Година по-рано записваме категоричен успех над съперника.

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