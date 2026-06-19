България на 26-о място в световната ранглиста

Истински антирекорд за последните години записаха българските националки по волейбол. Воденият от Марчело Абонданца тим вече е 26-и в световната ранглиста на FIVB.

"Постижение", което не сме имали от години...

Загубата от Тайланд ни отне цели 10.23 точки и имаме 147.32 точки.

Помощникът на Абонданца втрещи с изказване след тежката загуба от Тайланд

Азиатките пък се "изстреляха" на 20-а позиция - със 163.68 точки.

България с тежка загуба от Тайланд във VNL

Пред нас, че и пред Тайланд, са редица "екзотични" държави - Мексико е 18-и, Кения е 21-а... Колумбия е на 23-а позиция, Пуерто Рико е 24-и, Унгария (която също не играе в Лигата на нациите), е 25-а. Изводите всички можем да си ги направим.

След световното първенство миналата година паднахме до 25-о място. Това бе най-слабото ни представяне до момента.

Лидер е тимът на Италия, като световните шампионки имат 479.30 точки, следвани от Бразилия - с 438.11 и Турция - с 355.23 пункта. Полша слиза на четвърта позиция с 354.96.

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