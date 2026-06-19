Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България на 26-о място в световната ранглиста

България на 26-о място в световната ранглиста

  • 19 юни 2026 | 10:37
  • 441
  • 0

Истински антирекорд за последните години записаха българските националки по волейбол. Воденият от Марчело Абонданца тим вече е 26-и в световната ранглиста на FIVB.

"Постижение", което не сме имали от години...

Загубата от Тайланд ни отне цели 10.23 точки и имаме 147.32 точки.

Помощникът на Абонданца втрещи с изказване след тежката загуба от Тайланд
Помощникът на Абонданца втрещи с изказване след тежката загуба от Тайланд

Азиатките пък се "изстреляха" на 20-а позиция - със 163.68 точки.

България с тежка загуба от Тайланд във VNL
България с тежка загуба от Тайланд във VNL

Пред нас, че и пред Тайланд, са редица "екзотични" държави - Мексико е 18-и, Кения е 21-а... Колумбия е на 23-а позиция, Пуерто Рико е 24-и, Унгария (която също не играе в Лигата на нациите), е 25-а. Изводите всички можем да си ги направим.

След световното първенство миналата година паднахме до 25-о място. Това бе най-слабото ни представяне до момента.

Лидер е тимът на Италия, като световните шампионки имат 479.30 точки, следвани от Бразилия - с 438.11 и Турция - с 355.23 пункта. Полша слиза на четвърта позиция с 354.96.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Турция без проблеми срещу Франция във VNL

Турция без проблеми срещу Франция във VNL

  • 18 юни 2026 | 22:09
  • 1530
  • 0
Новите звездни попълнения на Металург с послания към феновете

Новите звездни попълнения на Металург с послания към феновете

  • 18 юни 2026 | 21:40
  • 1470
  • 0
Бразилия с 6-а поредна победа след измъчен обрат срещу Белгия

Бразилия с 6-а поредна победа след измъчен обрат срещу Белгия

  • 18 юни 2026 | 21:25
  • 2200
  • 0
Помощникът на Абонданца втрещи с изказване след тежката загуба от Тайланд

Помощникът на Абонданца втрещи с изказване след тежката загуба от Тайланд

  • 18 юни 2026 | 18:51
  • 5130
  • 6
Мирослава Паскова: Тежко е да загубиш по този начин

Мирослава Паскова: Тежко е да загубиш по този начин

  • 18 юни 2026 | 18:47
  • 3287
  • 4
България с тежка загуба от Тайланд във VNL

България с тежка загуба от Тайланд във VNL

  • 18 юни 2026 | 17:59
  • 23265
  • 88
Виж всички

Водещи Новини

Унгарци купиха Пламен Андреев от Фейенорд

Унгарци купиха Пламен Андреев от Фейенорд

  • 19 юни 2026 | 10:20
  • 10116
  • 10
Емблемата на ЦСКА грейна на "Армията"

Емблемата на ЦСКА грейна на "Армията"

  • 19 юни 2026 | 10:54
  • 6028
  • 34
Меси остава на Световното въпреки семейните проблеми

Меси остава на Световното въпреки семейните проблеми

  • 19 юни 2026 | 11:24
  • 3161
  • 4
Вратарска грешка подари на Мексико място на 1/16-финалите

Вратарска грешка подари на Мексико място на 1/16-финалите

  • 19 юни 2026 | 06:00
  • 43359
  • 29
Огромна е сумата, събрана от "Мача на Надеждата" в Бургас

Огромна е сумата, събрана от "Мача на Надеждата" в Бургас

  • 19 юни 2026 | 10:10
  • 7391
  • 3
Новото попълнение на Ливърпул се контузи часове след представянето си

Новото попълнение на Ливърпул се контузи часове след представянето си

  • 19 юни 2026 | 09:33
  • 6433
  • 4