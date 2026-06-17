Канада с обрат срещу Нидерландия в Банкок

Женският национален отбор на Канада записа 3-а победа от началото на тазгодишната Лига на нациите. Състезателките на Джовани Гуидети обърнаха и се наложиха над Нидерландия с 3:1 (20:25, 25:19, 25:17, 25:20) в първия си мач от турнира в Група 6 от втората седмица на Лигата, в който е и България, игран тази сутрин пред близо 900 зрители в зала "Хуамарк" в Банкок (Тайланд).

"Кленовите листа" имат 3 победи, 2 загуби и 10 точки за общото временно класиране на световната надпревара. Нидерландия пък е с 2 победи, 3 загуби и 6 точки в актива си. Утре (18 юни) и двата тима ще почиват, а в петък (19 юни) първо "лалетата" ще играят с Украйна, а след това Канада ще излезе срещу България. Срещите са съответно от 13,00 и 16,30 часа българско време.

Над всички за Канада отново бе Кийра Ван Рик със страхотните 26 точки (6 аса! и 3 блока), а Емили Мальо завърши с 11 точки (1 блок и 1 ас) за победата.

За Нидерландия единствената с двуцифров актив беше Елес Дамбринк с 13 точки (3 блока и 1 ас).

Снимки: volleyballworld.com

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