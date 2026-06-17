Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Канада с обрат срещу Нидерландия в Банкок

Канада с обрат срещу Нидерландия в Банкок

  • 17 юни 2026 | 17:00
  • 313
  • 0
Канада с обрат срещу Нидерландия в Банкок

Женският национален отбор на Канада записа 3-а победа от началото на тазгодишната Лига на нациите. Състезателките на Джовани Гуидети обърнаха и се наложиха над Нидерландия с 3:1 (20:25, 25:19, 25:17, 25:20) в първия си мач от турнира в Група 6 от втората седмица на Лигата, в който е и България, игран тази сутрин пред близо 900 зрители в зала "Хуамарк" в Банкок (Тайланд).

"Кленовите листа" имат 3 победи, 2 загуби и 10 точки за общото временно класиране на световната надпревара. Нидерландия пък е с 2 победи, 3 загуби и 6 точки в актива си. Утре (18 юни) и двата тима ще почиват, а в петък (19 юни) първо "лалетата" ще играят с Украйна, а след това Канада ще излезе срещу България. Срещите са съответно от 13,00 и 16,30 часа българско време.

Над всички за Канада отново бе Кийра Ван Рик със страхотните 26 точки (6 аса! и 3 блока), а Емили Мальо завърши с 11 точки (1 блок и 1 ас) за победата.

За Нидерландия единствената с двуцифров актив беше Елес Дамбринк с 13 точки (3 блока и 1 ас).

Снимки: volleyballworld.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

САЩ с бърз успех над Доминиканската република

САЩ с бърз успех над Доминиканската република

  • 17 юни 2026 | 16:10
  • 266
  • 0
Италия с лесна победа над Чехия във VNL

Италия с лесна победа над Чехия във VNL

  • 17 юни 2026 | 15:49
  • 411
  • 0
Унгарски разпределител е третото ново попълнение на Металург

Унгарски разпределител е третото ново попълнение на Металург

  • 17 юни 2026 | 15:33
  • 589
  • 1
Микаела Стоянова: Трябва да се научим да бъдем агресивни в края на геймовете

Микаела Стоянова: Трябва да се научим да бъдем агресивни в края на геймовете

  • 17 юни 2026 | 15:02
  • 430
  • 2
Марчело Абонданца: Мисля, че ще научим достатъчно от мач като този

Марчело Абонданца: Мисля, че ще научим достатъчно от мач като този

  • 17 юни 2026 | 14:59
  • 891
  • 0
България бе равностойна на Полша в два гейма

България бе равностойна на Полша в два гейма

  • 17 юни 2026 | 13:53
  • 14716
  • 17
Виж всички

Водещи Новини

Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ

Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ

  • 17 юни 2026 | 13:14
  • 28048
  • 105
Жребият в ЛЕ отреди: ЦСКА срещу сензация в ШЛ през миналия сезон, който разби Лудогорец преди две години

Жребият в ЛЕ отреди: ЦСКА срещу сензация в ШЛ през миналия сезон, който разби Лудогорец преди две години

  • 17 юни 2026 | 14:09
  • 31536
  • 75
Лудогорец с труден съперник в Лига на конференциите, Анди Краев посреща "орлите"

Лудогорец с труден съперник в Лига на конференциите, Анди Краев посреща "орлите"

  • 17 юни 2026 | 14:52
  • 18433
  • 13
Министър Енчо Керязов в “Гостът на Sportal.bg”: За мен комплекс "Червено знаме" трябва да се построи отново

Министър Енчо Керязов в “Гостът на Sportal.bg”: За мен комплекс "Червено знаме" трябва да се построи отново

  • 17 юни 2026 | 16:00
  • 6975
  • 7
УЕФА решава казус с ЦСКА и ЦСКА 1948

УЕФА решава казус с ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 17 юни 2026 | 17:07
  • 8763
  • 6
Григор Димитров с втора убедителна победа в Дъблин

Григор Димитров с втора убедителна победа в Дъблин

  • 17 юни 2026 | 16:32
  • 11659
  • 5