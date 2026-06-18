Ню Йорк Никс ще посети Белия дом, обяви Джеймс Долан

Баскетболният Ню Йорк Никс прие покана да посети Белия дом след спечелването на плейофите на НБА през сезон 2025/26.

"Получихме покана от Белия дом и я приехме. Все още трябва да уточним подробностите, но да, ще посетим Белия дом", каза собственикът на отбора Джеймс Долан по радио WFAN. "Преди това поканих президента на САЩ Доналд Тръмп да присъства на нашия мач. Той е мой приятел, познавам го от 30 години и съм много горд да доведа отбора в Белия дом", добави Долан.

През 2025 г. Оклахома Сити Тъндър, който спечели шампионата на НБА избра да не посещава Белия дом. По време на първия президентски мандат на Тръмп Голдън Стейт Уориърс, който ликуваха с титлата през 2017 и 2018 г., също отмени ангажимента си.

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Снимки: Gettyimages