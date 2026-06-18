Фойникас (Сирос) привлече италианската звезда Габриеле Нели

Гръцкият волейболен клуб Фойникас (Сирос) осъществи впечатляващ трансфер, привличайки в редиците си опитния италиански диагонал Габриеле Нели. 32-годишният състезател ще носи екипа на островния тим през новия сезон.

Нели, който е висок 210 сантиметра, пристига от мексиканския Суидах Хуарес, където игра през изминалата кампания. Кариерата му обаче е свързана предимно с италианския елит, където е натрупал 328 мача в рамките на 11 сезона.

В официалното си съобщение от Фойникас (Сирос) изразиха задоволството си от привличането на състезател от такава класа:

„Фойникас (Сирос) има удоволствието да обяви началото на сътрудничеството си с големия Габриеле Нели за сезон 2026/27. Габриеле Нели без съмнение ще бъде едно от най-големите имена, играли не само за Фойникас, но и в гръцкия волейбол като цяло, както неговата биография красноречиво потвърждава.“

Най-значимият период в кариерата на 32-годишния италианец (роден на 4 декември 1993 г.) е с екипа на Трентино, където играе на три пъти (2012-2017, 2018-2019, 2022-2024). С този клуб той печели три шампионски титли на Италия, две купи, една суперкупа, една купа CEV, две световни клубни първенства, а върхът в кариерата му е триумфът в Шампионската лига на CEV през 2024 г.

Освен в родината си, където е играл още за Падова, Пиаченца и Калипо, Нели е носил екипите на Кан (Франция) и Белогород (Русия). Той е и национал на Италия, като е участвал на големи форуми като Eurovolley и VNL, а с младежкия национален отбор до 21 години е ставал световен шампион.

В първите си думи като играч на гръцкия тим Нели заяви:

„Много съм щастлив. Веднага приех предложението на Фойникас и почувствах, че това е правилният избор за продължаване на кариерата ми. Възможността да живея в чужбина и да играя в конкурентно първенство със сигурност изигра важна роля в решението ми. Мотивацията ми е много висока. След години в Италия, изправянето пред нова реалност е вълнуващо предизвикателство, както в спортен, така и в личен план.“

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Италианецът добави, че е готов да помогне на новия си отбор с опит и манталитет на победител.

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„Ще предоставя на отбора целия си опит, манталитета на победител и желанието си да работя всеки ден, за да се усъвършенствам. Ще се опитам да помогна на съотборниците си както на терена, така и извън него, и да допринеса за постигането на целите на клуба. Когато един отбор работи обединено и с амбиция, може да постигне значими неща.“

Накрая той се обърна към феновете на Финикас Сирос:

„Искам да изпратя поздрави на всички фенове. Нямам търпение да се запознаем и да изживеем красиви моменти заедно. Всички заедно можем да имаме един вълнуващ сезон. Ще се видим скоро на игрището. Напред, Сирос!“

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