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Фойникас представи официално и Самуил Вълчинов

  • 11 юни 2026 | 20:31
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Фойникас представи официално и Самуил Вълчинов

Гръцкият Фойникас (Сирос) представи официално национала Самуил Вълчинов. 24-годишният посрещач е поредното ново попълнение на тима, като през новия сезон ще играе рамо до рамо с друг национал - Любослав Телкийски.

Фойникас представи Любослав Телкийски
Фойникас представи Любослав Телкийски

През изминалия сезон Вълчинов носеше екипа на италианския Консар (Равена), където бе съотборник с Християн Димитров. Преди това игра и за друг италиански тим - Банка Мачерата Физиомед. Играл е и Левски София, Монтана и Дея спорт (Бургас).

"Много съм щастлив да бъда част от отбор с богата история като Фойникас. Това, което ме накара най-много да кажа "Да", беше визията и амбицията на отбора да създаде силно ядро от млади играчи. Треньорът също изигра много важна роля в решението ми да дойда в Сирос, тъй като разговорите ни ми дадоха голяма увереност в проекта и посоката, която клубът поема", сподели Вълчинов.

"Разбира се, условията, предлагани от отбора, както и самото първенство, което се очаква да бъде силно оспорвано, допринесоха значително за решението ми. Нямам търпение да помогна на отбора да печели, да донеса радост на нашите фенове и да ги накарам да се гордеят", каза още българският национал.

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