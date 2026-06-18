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Алекс Перейра остава в тежка категория

  • 18 юни 2026 | 14:10
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Алекс Перейра остава в тежка категория

Алекс Перейра няма да се завърне в полутежка категория, след като не успя да спечели временната титла в тежка категория на събитието UFC Белия дом на 14 юни. Вместо това, той ще търси реванш със Сирил Ган.

Веднага след двубоя „Поатан“ беше попитан от Джо Роугън дали ще остане в тежка категория, или ще се върне в дивизията до 93 кг., където беше шампион, но тогава не даде ясен отговор. Това се промени в сряда, когато той заяви пред своя колега от UFC Ренато Мойкано, че решението е взето.

„Сто процента оставам в тежка категория“, каза Перейра. „Честно казано, подготовката мина много добре. Много хора говорят за теглото, но аз винаги съм бил тежък. Някои казват: „Поатан не беше подготвен, не може да понесе удар, беше свален от джаб“. Как могат хората да са толкова глупави и да виждат само джаба? Никой не казва: „По дяволите, той понесе сериозен бой и остана в мача“. Сирил Ган вече беше в тежка категория, свикнал с това тегло. Никой не отбелязва: „След този джаб, той понесе толкова много удари – в задната част на главата, нелегални удари – и успя да се изправи и да продължи да се бие“. Те виждат само джаба. Ами всички удари, които понесох?“

Сирил Ган сломи Алекс Перейра и грабна временната титла при най-тежките
Сирил Ган сломи Алекс Перейра и грабна временната титла при най-тежките

„Не бях уморен“, каза Перейра. „Върнах се в ъгъла и слушах ясно Гловър Тейшейра и Плинио Круз. Дори не седнах. Бях спокоен. Чувствах се добре. Знаете ли защо? Защото стратегията ми не беше да изразходвам много енергия или да нанасям много удари. Идеята беше да използвам първия рунд, за да го разуча, и след това да започна да увеличавам темпото. Но за съжаление, бях ударен. Обикновено, когато ме ударят, дърпам главата си назад, но за това краката ми трябва да са стъпили здраво на земята. Когато правиш крачка, не можеш да го направиш. Опитах се да пристъпя малко по-напред, за да мога да нанеса по-тежките удари, но нямаше достатъчно време. Той нанесе джаба и след това се възползва от ситуацията, за да нанесе нелегални удари, а реферът го позволи.“

В своя YouTube канал Перейра остро разкритикува рефера Хърб Дийн за това, че е позволил боят да продължи въпреки нелегалните удари на Ган в тила му. Пред Мойкано той заяви, че ветеранът-рефер трябва да бъде уволнен от атлетическата комисия. „Поатан“ дори каза, че ще откаже да се бие, ако Дийн бъде избран за рефер на негов бъдещ мач.

Що се отнася до следващата му стъпка в UFC, Перейра сподели, че няма сътресение или контузии и се надява да се върне в октагона веднага щом получи медицинско разрешение. Бившият шампион в две дивизии разкри, че е поискал незабавен реванш от UFC още зад кулисите в Белия дом, но организацията не му е дала ясен отговор.

В момента Ган държи временния пояс и поиска да се изправи срещу Том Аспинал в мач за обединяване на титлите на събитието в Париж през септември, с което англичанинът се съгласи.

„Оставам в тежка категория и определено съм фокусиран върху титлата“, каза Перейра. „В онзи мач, онзи щастлив удар – бих го нарекъл щастлив удар, Ган си затвори очите, когато хвърли джаба. Но определено ще преследвам пояса. Сега той е у него. Не знам дали Аспинал ще се върне или кога ще се върне. Изглежда, че той вече каза нещо по въпроса.“

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