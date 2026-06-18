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Босна иска да опровергае мнението, че е аутсайдер, заяви Барбарес

  • 18 юни 2026 | 12:36
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Националният отбор на Босна и Херцеговина иска да опровергае мнението, че е аутсайдер на Световното първенство, каза националът Никола Катич преди мача с Швейцария. Въпреки че победиха четирикратните световни шампиони Италия и фаворита Уелс в квалификационните плейофи, а след това завършиха наравно 1:1 със съдомакините Канада в първия си двубой, Босна все още е подценявана, добави Катич.

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„След победата над Италия не получихме уважението, което заслужавахме, защото Италия беше по-скоро слаба, отколкото Босна добра“, коментира централният защитник. Селекционерът на Босна и Херцеговина Сергей Барбарес заяви, че отборът му няма да търси равенство срещу швейцарците, въпреки акцента им върху компактната защита и бързите контраатаки. „Утре играем за трите точки“, каза Барбарес, който беше един от най-добрите футболисти на страната си и игра в Бундеслигата през 90-те и 2000-те години. Той стана мениджър на националния отбор през 2024-а и направи доста промени в състава. Оттогава бяха привлечени доста нови играчи, което позволи на отбора да има сплав от опит, талант и лидерски качества, като същевременно се радва на представянето на младите играчи.

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Барбарес коментира, че равенството с Канада е дало увереност на отбора, защото срещата с домакин в първия мач може да бъде емоционално предизвикателство за младите играчи. „Разбира се, имаше известно напрежение, но бих казал, че беше по-скоро вълнение“, допълни той, цитиран от агенция Ройтерс. Равенството срещу Канада показа, че Босна и Херцеговина е труден отбор, който не се плаши от атакуващ отбор.Барбарес и Катич добавиха, че ще се съсредоточат върху стила си на игра в четвъртък, вместо да се тревожат за това какво ще им поднесе Швейцария. 40-годишният капитан на Босна Един Джеко се очаква да играе в мача. Катич демонстрира уважение към своя съотборник, казвайки, че няма достатъчно думи, за да обясни колко важно е присъствието му на терена, на тренировките и извън него. Барбарес отказа да каже дали би пуснал Джеко в стартовия състав.  

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Снимки: Gettyimages

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