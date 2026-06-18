Нефтохимик привлече шампион на Сърбия

Действащият носител на Купата на България ВК Нефтохимик 2010 (Бургас) се подсили с поредното ново попълнение за идния сезон - 2026/2027, във волейбола.

Част от тима ни е посрещачът Стефан Скакич. 196-сантиметровият сърбин е шампион на своята страна с Цървена звезда за 2024 година, като е носил екипа и на другия белградски гранд - Партизан.

Със "звездашите" вдига титлата на Сърбия през 2024 година.

Владимир Станков вече официално е част от Нефтохимик

Роденият на 19 октомври 1999 г. Скакич е бил и в Рибница (Кралево) и Металац (Таково) в страната си, както и в чешкия Лви (Прага).

С отбора от столицата на Чехия е национален вицешампион за 2022 г. и полуфиналист в европейския клубен турнир "Чалъндж къп" през 2021-ва.

За идния сезон на поста на посрещач във ВК Нефтохимик 2010 остава Димитър Василев, а си тръгнаха капитанът за отминалата кампания Калоян Балабанов, бразилецът Рикардо Жуниор и Виктор Томов.

Двукратен шампион на България е 5-ото ново попълнение на Нефтохимик

С фланелката на носителите на националния трофей и вицешампиони на България продължават и диагоналът Стоян Димитров, либерото Ясен Петров и центровете Мартин Кръстев и Стефан Чавдаров.

Вече са част от отбора ни разпределителите Владимир Станков и Константин Нечев, центърът Димитър Чавдаров, либерото Константин Чипев и Цветелин Цветанов, който може да играе и като диагонал, и като посрещач.

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